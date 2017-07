Con referentes de lujo, el Primer Encuentro Equino Patagónico -que se realizará en la ciudad de San Carlos de Bariloche, durante el 25, 26 y 27 de noviembre- ahondará en varias especialidades relacionadas al mundo de los caballos; entre ellos el trabajo que se realiza junto a personas con necesidades especiales de la mano de la local Carolina Lockwood, y métodos de adiestramiento poco conocidos en el país, junto al reconocido Mariano Cafferata. Hasta el 31 de julio 30% de descuento en entradas anticipadas. La barilochense Carolina Lockwood trabaja desde hace 20 años con personas con necesidades especiales desde el arte; fue desde esa búsqueda que llegó a trabajos de sanación con caballos. En el 2008 comenzó a estudiar y formarse a nivel nacional e internacional en lo que se llama comúnmente Equinoterapia. Formada en Estados Unidos hace un par de años, Carolina también se dedica al aprendizaje con equinos ó “Coaching con caballos”. En esta especialidad se pueden trabajar cualquier tipo de temas: liderazgo, autoconfianza, etc. y puede ser realizado por cualquier persona. “Los caballos para mí son seres muy especiales. Tienen eso que no se sabe de dónde sale que es su nobleza y sinceridad, seres sensibles y congruentes a los que no se los puede engañar con el estado de ánimo porque se van a dar cuenta”, apuntó. En el Primer Encuentro Equino Patagónico llevará a cabo una charla de Equinoterapia en donde se explicará el enfoque desde donde parten, la manera que tienen de trabajar desde todas las áreas (desde cognitivas a sensoriales). “Cómo tratamos con la persona que tiene alguna dificultad, y la estimulación desde el equilibrio, la autoconfianza, el manejo de riendas que estimula la motricidad fina, la gruesa, entre otro sinfín de temas”. Por su parte, Mariano Cafferata, quien se dedica hace años al trabajo con equinos, brindará una charla en torno a otros métodos de trabajo con estos animales tan nobles. Formado en España y Portugal con distintos entrenadores, dedicó los últimos años de su vida a una búsqueda, a una alternativa en lo que refiere a la doma y el amanse. “En la doma en libertad encontré la forma de comunicarme que yo necesitaba, en la que podría ofrecerle al animal la libertad y la elección de estar conmigo”, señaló Cafferata. En este sentido, explicó que existe una gran cantidad de métodos para trabajar y entrenar un caballo, pero hay una de ellas que se llama “Doma en Libertad” y “Trabajo Pie a Tierra” que en el país se ve poco. De esta manera, este tipo de adiestramiento supone la realización de una serie de interacciones con las que se buscan demostrar ciertos requisitos que precisa el animal para ver en otro ser vivo confianza y seguridad. “Se trata de un método con una gran ventaja porque lo puede hacer cualquiera; básicamente consiste en caminar y observar al caballo, es algo suave y libre de stress”. “Entiendo que lo primero que tenemos que hacer, es entablar un vinculo, son las bases, los cimientos, las raíces de cualquier cosa que hagamos. Luego se trabaja la musculatura del caballo, para trabajar sus asimetrías, dadas por naturaleza, para que pueda fortalecer sus músculos y poder soportar nuestro peso. Por lo general montarlo es lo primero que se hace, y la realidad es que lo único que se hace desde arriba es un pozo, por eso hacemos un trabajo de preparación emocional, mental y por último físico”, concluyó. Hasta el 31 de julio se puede obtener la entrada anticipada con un 30% de descuento. INFORMES E INSCRIPCIÓN: +54 9 294 453153/2 - www.encuentroequinopatagonico.com E-MAIL: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla | FACEBOOK: encuentroequinopatagonico RSS feed Comments