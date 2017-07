Con una gran concurrencia de público se llevó a cabo este sábado (22/07) la presentación, abierta a la comunidad, de las 10 jóvenes que aspiran a convertirse en las representantes de Bariloche. En el marco de un evento solidario las candidatas dieron a conocer sus proyectos e interactuaron con los presentes. Con un formato que quiebra con el modelo de otros años, y que quita el foco en los rasgos físicos de belleza y se sienta sobre la integridad de la persona, se realizó en las instalaciones del Gimnasio N°1 la presentación de las jóvenes candidatas a Embajadora y Vice Embajadora de la Nieve 2017. La donación de juguetes, que serán distribuidos en los festejos del Día del Niño, sirvieron de excusa para que los vecinos se acercaran hasta el lugar y pudieran conocer personalmente a quienes buscan convertirse en las máximas representantes de la ciudad. El evento comenzó con la exposición de cada una de las candidatas de sus respectivos proyectos comunitarios, uno de los requisitos que será evaluado por el jurado, y que este año sumó como novedad el voto del público. La lluvia del sábado no impidió que cientos de vecinos se acercaran al gimnasio municipal para interactuar y tener la oportunidad de conocer en forma directa las propuestas, y poder votar por alguna de las postulantes en la urna electrónica que se encontraba en el lugar, pero que a partir del lunes estará instalada en Mitre 531, de 10 a 13 horas; pero también se puede votar a través de la web www.bariloche.gov.ar. Yanina, una vecina que asistió al evento, valoró que le gustó poder conocer a las chicas, no solo físicamente, sino ver cómo hablan, y presentan sus proyectos, “no hay como escuchar personalmente a la gente para conocerlas”. Gabriela acompañó a una de las candidatas y dijo estar muy sorprendida “porque teníamos nuestros prejuicios”, pero rescató lo positivo del cambio de la categoría de reina a embajadora, “las chicas han trabajado mucho, tal vez no se sepa pero hace días que vienen preparándose, informándose, y hace que la fiesta tenga otra faceta, que sea más del pueblo y no solo para promocionar el turismo, que también está bien pero las chicas saben de donde donde son, ya no lo veo tan superficial”, afirmó. La animación de la jornada estuvo a cargo de Alejandro Mansilla de la Subsecretaría de Deportes del municipio, y además acompañó a las candidatas en una coreografía especialmente preparada por ellas para la ocasión. Luego el equipo de Zumba del gimnasio New Energy subió al escenario y brindaron una masteclass solidaria, a la que se sumaron todos los presentes. Se repartió un rico chocolate luego de la intensa clase, y hubo inflables para la diversión de los más chicos. El evento cerró con un espectáculo por parte del Ballet Oriental. Participaron de esta jornada solidaria el intendente Gustavo Gennuso, el legislador Leandro Lescano, el presidente del Concejo Municipal, Diego Benitez, los concejales Daniel Gonzalez, Claudia Contreras, Julia Fernandez, el Secretario de Turismo y Producción, Marcos Barberis, el Secretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, Carlos Sanchez, la Subsecretaria de Cultura, Ana Geron, el Subsecretario de Deportes, Daniel Ljungberg, del área de Innovación, Julio Costa Paz, entre otros funcionarios. Además, acompañaron durante toda la tarde la actual Embajadora Nacional de la Nieve, Clara Vereertbrugghen, junto a la Virreina Fiorella Messina, la Primera Princesa Federica Castellucci y la Segunda Princesa Azul Spagnolo. RSS feed Comments