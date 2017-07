Durante este mes de julio y hasta mediados de agosto se expondrá en el salón de Estación Araucanía una serie de imágenes de este querido fotógrafo quien falleciera a principio de este año. Este lunes 24 de julio a las 19:30 hs se realizará un encuentro especial, donde habrá proyecciones y acompañará la velada con la mejor música el grupo Patagonia Milonguera. Fabián Figueroa fue un apasionado por la fotografía, y dejó una gran cantidad de registros con su particular mirada. Los bellos paisajes de estos lados del sur del país fueron parte de su inspiración, pero los escenarios locales supieron ser el lugar donde este creador generó su mayor producción, y parte de ella se encuentra expuesta en el salón del centro cultural del Km 11,500 de Avda Bustillo. Este lunes se realizará un especial homenaje con una muestra de fotografías correspondientes a una exposición de imágenes de obras de teatro locales del año 2012-2013, y que formaran parte de las publicaciones de la revista cultural Galería Bariloche, y fueran expuestas en la sala del ex Correo durante el mes de julio de 2013 bajo el título “Y aquí con ustedes...¡nuestros artistas!”. Supo escribir el periodista Adrián Moyano en aquella oportunidad sobre dicho trabajo: “¿Es posible que a una expresión artística, una intervención posterior y externa, le añada más arte? La respuesta es contundentemente afirmativa... En algunas de las reproducciones, la mirada quiso detenerse en la puesta en escena o bien en el trabajo colectivo, en el marco de escenografías trabajadas. En otros, el objetivo se centró en los rostros de los protagonistas, en sus gestos y expresividad, en diálogo las luces con las sombras, las miradas intensas... En esos casos, las fotografías del expositor potencian el hecho dramático al rescatarlo de su natural fugacidad y al interpelar nuevamente al observador”. Acompañarán con su particular estilo “Patagonia Milonguera”, grupo integrado por Nora Pessolano y Andrés Larzen. Entrada libre y gratuita. Invitan Galería Bariloche, Estación Araucanía y revista ABC-La Puerta. RSS feed Comments