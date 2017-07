La Subsecretaría de Protección Civil informa a la comunidad los alertas meteorológicos elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional: Fenómeno: VIENTOS INTENSOS CON RAFAGAS Zona de Cobertura: SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CHUBUT. SUR DE LA PAMPA. NEUQUEN. RIO NEGRO. Situación: SE ESPERA QUE EL AREA DE COBERTURA COMIENCE A SER AFECTADA GRADUALMENTE POR VIENTOS INTENSOS DEL NOR-NOROESTE Y LUEGO DEL OESTE, CON VELOCIDADES ENTRE 40 Y 75 KM/H, CON RAFAGAS DE HASTA 100 KM/H. NO SE DESCARTAN DISMINUCIONES TEMPORARIAS. ESTAS CONDICIONES SE MANTENDRAN POR LO MENOS HASTA LA TARDE DEL DOMINGO 23. LOS PRONOSTICOS DE INTENSIDAD DE VIENTO SOBRE EL AREA MARITIMA ADYACENTE A LAS COSTAS DEL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CHUBUT Y RIO NEGRO FUERON EMITIDOS EN LOS BOLETINES DE NAVEGACION MARITIMA DE RUTINA. Fenómeno: NEVADAS Zona de Cobertura: CENTRO Y OESTE DE CHUBUT. OESTE DE NEUQUEN. OESTE, CENTRO- SUR DE RIO NEGRO. NOROESTE DE SANTA CRUZ. Este Informe se Actualizará a las 23:00 horas. (*)Leer más + Situación: EL PERSISTENTE INGRESO DE AIRE FRIO A LA ZONA DE COBERTURA A PARTIR DEL SABADO 22 Y AL MENOS HASTA EL JUEVES 27 PROVOCARA EN FORMA INTERMITENTE NEVADAS, ALGUNAS LOCALMENTE FUERTES. SE PREVE QUE DURANTE TODO ESTE PERIODO SE ACUMULEN EN LA ZONA ENTRE 15 Y 60 CM DE NIEVE, PUDIENDO EN FORMA PUNTUAL ALCANZARSE LOS 75 CM. Por otro lado, la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) - Autoridad de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro, informa el ingreso de un sistema frontal que provocará lluvias y nevadas con períodos ventosos en el norte de la Patagonia. Durante el fin de semana ingresa un aire frío con lluvias y nevadas en la región cordillerana oeste de Chubut, Río Negro y provincia del Neuquén. Durante el día Sábado 22 se esperan períodos de viento con ráfagas fuertes en cordillera y región sur Rionegrina, centro de la Provincia del Neuquén, Piedra del Águila, Chocón, Zapala. Probabilidad de viento blanco en montaña. En los valles, meseta y costa atlántica rionegrina períodos de viento moderado con algunas ráfagas mas intensas. En el oeste de Chubut, oeste de Río Negro y centro sur de la cuenca del Collon Curá en Neuquén, con mejoramientos temporarios, las precipitaciones se mantienen durante la próxima semana. En el norte de Neuquén, cuencas del Agrio y alto Neuquén mejorando durante el día domingo. Asimismo, la Subsecretaría de Protección Civil recuerda las recomendaciones ante contingencias climáticas: Recomendaciones: Circular con cubiertas para nieve/hielo y cadenas en las circunstancias que se requiera. Extrema precaución al circular, máquinas y obreros trabajando en distintas zonas de la ciudad en el Operativo Invierno. Ingresos y egresos a la ciudad transitables con extrema precaución obligación utilización de cadenas. Rutas con extrema precaución, obligatorio portar cadena. TUP funcionando de acuerdo a respectivos diagramas de frecuencia, algunos con demoras. Si no es imprescindible, no utilice vehículos particulares, haga uso del Transporte Urbano de Pasajeros. Al circular, mantenga distancia de frenado y todos los pasajeros deben utilizar cinturón de seguridad. Si eventualmente debe detenerse por desperfectos o accidente, señalice bien la zona, evite accidentes mayores. Esté atento a las señales de Policía y personal de seguridad. Consulte periódicamente los medios de comunicación para mantenerse informado del estado de calles y rutas. No obstaculice las vías deteniendo su vehiculo sobre el asfalto. De ser posible, utilice solo las vías previamente despejadas. Por cualquier urgencia comunicarse a la línea gratuita de la Subsecretaría de Protección Civil, 103, con atención las 24 horas del días. RSS feed Comments