La Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad informa a la comunidad que luego de un intenso operativo para despejar todas las rutas y accesos, se ha regularizado en su totalidad el servicio de recolección de residuos urbanos. Este sábado habrá un refuerzo en el barrio 400 Viviendas. Luego de la contingencia climática que complicó el ingreso de los camiones a distintos barrios de la ciudad, durante esta semana se comenzó gradualmente con la regularización del servicio, que hoy ya se encuentra normalizado. La Dirección de Recolección de Residuos y cuadrillas municipales se abocaron al despeje de rutas e ingresos, que en algunos casos todavía tenían acumulación de nieve y hielo, y en otros se presentaban dificultades por la presencia de árboles y ramas caídas. En estos días se está avanzando en la finalización de los despejes. Durante los últimos días, se pudo normalizar el acceso a barrios como Los Coihues, Parque Faldeo, Melipal, El Frutillar y Nahuel Hue, entre muchos otros, disponiendo en varios casos la utilización de refuerzos para poder retirar la totalidad de los residuos. La misma metodología se aplicará ahora en el caso del barrio 400 Viviendas, en donde habrá un refuerzo mañana sábado. Desde el área de Recolección de Residuos explicaron que, durante los días en que no se pudo prestar normalmente el servicio, hubo roturas de algunas bolsas y dispersión de residuos. Por esa razón, esta semana se priorizó el retiro de los residuos más voluminosos y bolsas sin roturas, y en los próximos días se realizarán operativos concretos de limpieza en algunos puntos de la ciudad para ir recogiendo los fragmentos más pequeños que, tras el temporal, quedaron dispersados en algunos espacios de la vía pública. Por eso, se solicita a los vecinos que puedan hacerlo que recojan estos residuos en bolsas para facilitar la recolección desde los camiones. Además, desde la Dirección destacaron especialmente la comprensión de una gran mayoría de la comunidad en el marco de las contingencias climáticas, que respondió a las indicaciones y aguardó a la restitución del servicio para sacar sus residuos. En ese sentido, recuerdan a los vecinos que por precaución, ante una nevada intensa, no saquen los residuos si no hay transitabilidad en su barrio, y aguarden a que se informe la normalización del servicio en cada caso.