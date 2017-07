Este jueves (20/7) personal del Departamento de Fiscalización Ambiental de la Dirección de Inspección General del municipio realizó un procedimiento en un frigorífico en el que se detectaron varias y serias irregularidades. El procedimiento comenzó a las 10 hs en el establecimiento ubicado sobre calle Italia, y se dejó intervenida la mercadería bajo resguardo de la firma comercial como depositario fiel, debido a que se encontraron carnes vencidas, otras sin rótulos, envolturas con cierre al vacío con roturas en el empaquetado; entre otras irregularidades. En el sector de elaboración de chacinados, había carne en proceso de descongelación con rotulación que indica fecha de envasado 18/03/15 y 08/07/15 respectivamente con un tiempo de conservación de 180 días. Aproximadamente 500 kg. La temperatura de dicha carne oscilaba entre 7,9°C y 8,2°C. Dentro de la cámara de medias reses se encontró mercadería congelada SIN rotulación, y una caja con mercadería con fecha de producción 07/11/16 y Vto. 07/02/17. Aproximadamente 1500 kg de distintos cortes. Se encontraron carnes vencidas en junio: 17 cortes de matambre, 6 paquetes de morcillas x 3 kg c/u con pérdida de vacío y recortes de carne de cerdo sin rótulo. De las cinco cámaras de frío ubicadas en el exterior se clausuraron cuatro y la restante no pudo ser abierta por el hielo acumulado. De allí provenían líquidos servidos que presentaban un olor nauseabundo que se diseminaban por el todo el predio. Las cámaras exteriores estaban repletas de carne en su totalidad con fechas vencidas, olor nauseabundo, falta de higiene y mal estibamiento de mercadería. Además, no había jabón líquido ni toallas descartables para la higiene del personal en sectores de bachas. El establecimiento se encuentra en mal estado de mantenimiento e higiene. Paredes con roturas, falta de azulejos, descascaramiento de cielo raso, instalaciones eléctricas precarias, pisos deteriorados, rejillas de desagote obstruidas con grasa e insectos, telas mosquiteras con roturas que permiten el ingreso de moscas, animales muertos en el patio externo observándose un gato y un posible puma, vertido de líquidos servidos en el predio, materiales en desuso como cubiertas viejas, chapas oxidadas, vidrios rotos en ventanas, acumulación de moscas e insectos en aberturas, falta de burletes en puertas y demás aberturas, etc. Es menester mencionar que en todo momento, el personal municipal tuvo que soportar malos tratos por parte del responsable del establecimiento, como asimismo por parte de los empleados quienes propiciaban insultos hacia los inspectores municipales. En un determinado momento se retiraron todas las personas del lugar, dejando solos a los inspectores quienes dieron aviso a su jefe inmediato y a su vez al Juez de faltas, para lo cual se solicitó el auxilio de la fuerza pública, acudiendo inmediatamente un móvil de la policía de Río Negro. Se colocaron varias fajas a la mercadería con la leyenda “INTERVENIDO POR ORDEN MUNICIPAL” y procedió a realizar la CLAUSURA ad referendum del Juzgado de Faltas por todo lo expuesto, teniendo en cuenta además que se encuentra en riesgo la salud de la población. Además se colocaron fajas con la leyenda “CLAUSURADO POR ORDEN MUNICIPAL” en puertas de cámaras exteriores, en el frigorífico y oficinas administrativas. El personal municipal realizó la inspección utilizando en todo momento toda la indumentaria necesaria para realizar la inspección. De acuerdo a lo establecido por el Código de Faltas Art. 30° se dejó constancia en actas de todo lo observado y además se tomaron fotografías que serán elevadas al Juzgado de Faltas en soporte digital para que pueda ser visualizado por el Juez y el imputado. También se solicitó la colaboración de personal técnico del municipio, área Bromatología de acuerdo a lo establecido por Ordenanza Nº 2850-CM-17 por directiva del Sr. Juez de Faltas. RSS feed Comments