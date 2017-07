El Tejetón Solidario es una forma original y colectiva de extender una mano de ayuda a los que menos tienen. Por eso no sólo en la agenda de los organizadores de Nube Hilados figura una institución local sino además este año se incluye a los vecinos de la Línea Sur. El sábado 29 de julio de 14 a 19 hs en el Gimnasio Municipal nro. 1. –ubicado en la esquina de Elflein y Ruiz Moreno – se espera que más de un centenar de voluntarios se acerquen a tejer cuadraditos para confeccionar mantas que tendrán como destino final el Jardín maternal comunitario “Virgen Niña” de Bariloche y el Hospital Rural de Pilcaniyeu. Es la 4ta edición de un evento que vuelve a incluirse en la tradicional agenda de la Fiesta Nacional de la Nieve y que busca contagiar con su intención desinteresada a todos aquellos que tengan tiempo y ganas de hacer algo por su próximo. “Venimos de un temporal de nieve que nos sacudió como sociedad y si bien todos de alguna manera tuvimos que sufrir en menor o en mayor medida las consecuencias; hay gente que en estos casos verdaderamente la pasa mal. En ellos pensamos y por eso este año la invitación es a tejer por nuestros hermanos de la Línea Sur”, afirmó Luciano Dundo –dueño del local Nube y promotor del encuentro- para referirse al Hospital Rural de Pilcaniyeu que brinda no sólo asistencia y cuidados de salud a los vecinos de unos 10 parajes en un radio de más de 10 mil km2, sino además contención a un colectivo social por demás vulnerable. A 65 km de Bariloche, el nosocomio de baja complejidad no sólo asiste a los más de mil habitantes de Pilcaniyeu sino a otros de parajes vecinos. En tiempos como los que transcurren y más que castigados por la hostilidad del clima especialmente en esa zona, muchas veces no pueden concretar los traslados al Hospital Regional para atender las especialidades y realizan un doble esfuerzo de asistencia para hacer frente a una enorme demanda con una plaza sanitaria de solamente 10 camas. Por eso es importante, contar con mantas de abrigo. No es una tarea menor la del Jardín Maternal Comunitario “Virgen Niña” – en 9 de Julio 746-. Allí concurren de forma gratuita unos 85 niños desde los 45 días a los 3 años con servicio de comedor, entre otros; y las mantas además de abrigar a los chicos que concurren desde distintos barrios, facilitan el trabajo de las maestras en sus distintas actividades didácticas. Mate, bebidas, galletitas para compartir; el Tejetón no es más que una causa noble para juntarse con familia, amigos y vecinos. Compartir con los ojos y el corazón puesto en otro que nos necesita. “La lana la donamos nosotros y a quienes puedan les pedimos que traigan sus propias agujas. Hay mujeres que por su cuenta ya empezaron a tejer y nos hacen llegar los cuadraditos al local, que se suman a otros que se vienen tejiendo en encuentros especiales que promovemos para llegar con buen stock al día del evento. Pero sin dudas, la experiencia del tejido masivo es única y más que gratificante; por eso los esperamos”, finaliza Luciano. RSS feed Comments