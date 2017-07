La Senadora Silvina García Larraburu presentó un pedido de informes sobre el convenio firmado entre el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), en el que se autoriza la fabricación de aceite medicinal de cannabis a 22 laboratorios, pero se limita el uso sólo a casos de epilepsia refractaria, excluyendo otras enfermedades. “Con esta medida se reduce al mínimo el alcance medicinal del cannabis; no se comprende el criterio utilizado ya que los pacientes con epilepsia refractaria son menos del diez por ciento del total de personas que lo necesitan y se marginan patologías como cáncer, fibromialgia, artritis, atrosis, esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, entre otras dolencias”, señaló. Además, la parlamentaria consultó por la regulación de la ley de Cannabis Medicinal y recordó que en el Informe N° 102 de Jefatura de Gabinete, Marcos Peña, había respondido que estaban trabajando en la reglamentación; no obstante se cumplió el plazo y aún no se han notificado avances. “Necesitamos mayor comunicación interna entre los ministerios y las fuerzas federales, en estos momentos los usuarios medicinales del cannabis son demorados y sometidos a procesos judiciales tortuosos; pese a que cuentan con una norma que los ampara”, advirtió. Finalmente solicitó que se respete uno de los puntos principales de la ley, que establece que el Estado Nacional se compromete a impulsar, a través de los Laboratorios de Producción Publica de Medicamentos nucleados en ANLAP, la producción de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización en cantidades suficientes para su uso medicinal, terapéutico y de investigación. RSS feed Comments