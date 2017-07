La Dirección municipal de Recolección de Residuos informa que se encuentra regularizado en un 70% el servicio en la ciudad. Se estima que para esta semana se normalice en su totalidad. Este jueves se reforzará el recorrido en los barrios Frutillar y Nahuel Hue. Luego de la contingencia climática que complicó el ingreso de los camiones a distintos barrios de la ciudad, se comenzó con la regularización del servicio de recolección de residuos. Se está prestando en las rutas correspondientes a este miércoles, pero se aclara que en algunos lugares se discontinúan los horarios, considerando las condiciones de cada una de las calles donde se debe ingresar. En el día de hoy se pudo acceder al barrio Los Cohiues, aunque no en todas las áreas ya que hay espacios aún no transitables. Lo mismo sucede en Parque Faldeo, barrio Melipal sobre todo calle Boock hacia arriba. Manteniéndose las buenas condiciones del tiempo se espera que para este jueves y viernes se normalice el servicio, y se reforzará mañana en los barrios Frutillar y Nahuel Hue. No obstante, se recomienda a los vecinos no sacar residuos en aquellos barrios donde el servicio está comprometido por la intransitabilidad. RSS feed Comments