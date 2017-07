El acto se realizó este martes 18 de julio a las 15 horas en la Sala de Prensa Municipal. Participó el intendente Gustavo Gennuso junto a concejales y funcionarios. Judith Romang dio inicio al encuentro que se realiza hace 23 años todos los 18 de julio, y recuerda a las 85 víctimas que dejó el atentado terrorista a la sede de AMIA-DAIA en Buenos Aires. “Nuevamente nos juntamos para activar la memoria, para no olvidar a estas víctimas de la intolerancia”, manifestó solicitando posteriormente un minuto de silencio. Invitó luego a Adí Valitzky e Irina Grinszpun, quienes dieron su punto de vista como jóvenes sobre lo acontecido en la capital de nuestro país, y que consternó a toda la Argentina. Daniel Reisfeld, quien perdió a su hermana Noemí en el atentado, brindó su testimonio, “como argentino tengo que volver acá para decirles que no hay justicia, que nada cambió, que en realidad fueron cambiando los gobiernos pero no el resultado”. Además, agregó que “mi hermana fue asesinada por ser argentina, su condición de judía era intrascendente. Ella se fue de Israel porque no estaba de acuerdo con la política que tenían contra Palestina, y los palestinos la mataron acá, por ser argentina”. Cerró Cristian Busamia, en representación de la comisión directiva de la comunidad judía Bariloche, que invitó a hacer un ejercicio que no solo involucra el no olvidar sino “preguntarse el por qué y para qué un atentado, en la Argentina, en una mutual. El por qué y para qué la falta de respuesta, el por qué y para qué sigue la investigación; por qué y para qué estamos cada uno de nosotros aquí. Hoy preguntemonos el por qué y para qué, cada 18 de julio y cada número 18, cada piso 18, que nos sirva de excusa para volver a preguntarnos el por qué y para qué”. Estuvo presente el intendente Gustavo Gennuso, los concejales Daniel Gonzalez, Ramón Chicconi, Daniel Natapof, Gerardo Ávila, la subsecretaria de Cultura, Ana Geron, la subsecretaria de la Función Pública, Gabriela Rosemberg, y público en general. RSS feed Comments