Luego de conocida la venta del ARSAT por parte del Gobierno Nacional a una empresa estadounidense, los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria Alejandro Ramos Mejía y Nicolás Rochas, manifestaron que "la provincia de Río Negro es propietaria del INVAP y por ende del patrimonio que importa el conocimiento aportado por nuestros científicos a la soberanía nacional; es por eso que le exigimos al Gobernador que repudie esta venta ilícita que hizo Macri del ARSAT". En este sentido sentenciaron "de no hacerlo confirmaría no sólo que Weretilneck es socio de Macri, sino que también es su cómplice". Asimismo los Legisladores Ramos Mejía y Rochas, adelantaron que presentarán un Proyecto de Declaración de Utilidad Pública y Expropiación del ARSAT, solo para el caso que no sea declarada ilícita la venta. "También invitaremos a otras provincias a que se sumen a financiar soberanamente lo que el Poder Ejecutivo Nacional está dispuesto a malvender por unas monedas", concluyeron.