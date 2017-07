Desde el inicio del temporal de nieve que azotó la región, TELEFERICO CERRO OTTO se encuentra operando de manera CONDICIONAL (sujeto a posibles modificaciones) y con RESTRICCIONES para personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas, familias con niños que aún no caminen, personas con bastones, sillas de ruedas y/o que necesiten de acompañantes o asistencia. Ello obedece a que está funcionando con equipo propio de generación de electricidad, dado que aún no se ha reestablecido el servicio en algunas zonas de Bariloche, incluyendo el km 5,000 en la intersección de Av de los Pioneros y Av Sara María Furman, donde se encuentra emplazado el complejo recreacional. El personal de Teleférico Cerro Otto trabajó incesantemente con maquinaria propia del complejo, desde el comienzo mismo del temporal, para acondicionar las pistas de trineos y sectores de tránsito peatonal lo cual permitió que, pese a las demoras y restricciones, el complejo pudiera funcionar y prestar sus servicios en la cumbre. Sin embargo existen inconvenientes que son ajenos al mismo. En tanto el transporte gratuito desde las cabañas del centro funciona también con restricciones, no pudiendo respetarse los horarios pre establecidos ya que la capa de hielo en calles y rutas, aún genera severos incidentes en el tránsito, no dependiendo en nada de Teleférico Cerro Otto. El Gerente General del complejo, Sr. Oscar Borrelli, aseguró que “estamos trabajando de manera permanente y coordinada, para reestablecer nuestros servicios con absoluta normalidad”. “Comprendemos – apreció – que hay pasajeros que se molestan ante las restricciones de funcionamiento, pero son absolutamente necesarias para evitar cualquier tipo de accidentes y para que, ante una necesaria evacuación, podamos descender a todos de manera responsable garantizando así la seguridad de cada uno de los pasajeros y de nuestro personal”. Borrelli indicó que “funcionamos con equipo de generación eléctrica propio, como lo hemos hecho en otras tantas situaciones, lo que nos ha permitido tener las puertas abiertas aún con la imposibilidad de ofrecer nuestro servicios a todos por igual”. “Pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados, pero no todo depende de nosotros”, expresó el Gerente General de Teleférico, al tiempo que “lamentó lo que estamos viviendo en Bariloche” que sin dudas genera un impacto poco favorable para el destino turístico “en una temporada que se esperaba fuese muy buena”. Los partes actualizados pueden leerse en el FB oficial de Teleférico Cerro Otto. RSS feed Comments