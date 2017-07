El proyecto barilochense para la obra de pavimentación del ingreso a Colonia Suiza está primero en el ranking de votaciones de la plataforma de Innovar Patagonia. Invitan a la comunidad a sumarse a la votación. Innovar Patagonia es una convocatoria abierta de ideas y proyectos para que todos los patagónicos y todos los argentinos puedan sumar su participación para transformar el futuro de la Patagonia. Por tal motivo se está llamando no sólo a emprendedores y académicos, sino a todos aquellos que quieran presentar tanto sus ideas como sus propuestas concretas para cambiar la región. El objetivo es dar visibilidad los principales desafíos y oportunidades que brinda la región y promover una conversación sobre el futuro de la Patagonia. Desde el Estado, se busca potenciar las ideas y proyectos presentados, acompañando a éstos en su difusión y en sus primeras etapas de desarrollo, facilitando el encuentro con potenciales cocreadores. Es importante destacar que no sólo se está invitando a subir a la plataforma propuestas para desarrollar la Patagonia que aún no han sido llevadas adelante, sino también a difundir emprendimientos que ya están en desarrollo y que puedan nutrirse de las ideas y sugerencias de otros participantes. El proyecto barilochense de la obra de asfalto del ingreso a Colonia Suiza lidera las votaciones entre las propuestas patagónicas. Se invita a los vecinos y vecinas de San Carlos de Bariloche a sumarse a esta iniciativa, comprometiéndose con la ciudad aportando ideas o votando a través de la plataforma. A continuación se detallan algunos (repetimos: algunos) de los proyectos presentados por barilochenses: Sistema de transporte urbano a cable-BCHE: Un sistema integrado, articulado, multimodal y eficiente, utilizando la tecnología de transporte traccionado a cable para comunicar la ciudad de San Carlos de Bariloche tanto para el turista como para el habitante entendiendo la movilidad urbana como una variable de alto impacto social. Bicisenda en la costa del Nahuel Huapi: En Bariloche (la Capital Nacional del Deporte Aventura) no existe ni un solo kilómetro de bicisendas. Dentro del necesario plan integral de bicisendas quiero mencionar la posibilidad de construir una bicisenda en la costa del lago Nahuel Huapi, desde Bariloche hacia el oeste. Residencia para personas con discapacidad: Generar una residencia autogestionable con apoyo profesional (como indica el marco básico de atención a personas con discapacidad) para poder brindarle oportunidades de vida independiente y digna a personas autónomas con discapacidad leve o moderada en San Carlos de Bariloche. Por el momento no existe en la zona ningún servicio de este tipo y es realmente vital para muchos jóvenes de la región. Guía de Ciclismo de Bariloche: La Guía de Ciclismo de Bariloche es una propuesta que ofrece una solución al turista que está interesado en recorrer la ciudad en bicicleta, conocer sus alrededores y disfrutar del entorno natural. El proyecto de la Guía incluye los circuitos más destacados y representativos de la ciudad. Ofrece información útil al ciclista: datos técnicos, descripciones traducidas, altimetrías, mapas, una guía "bike friendly" y el link de las rutas para utilizar con la aplicación Strava a través de dispositivos móviles. Bariloche Stories Walking Tours: "Bariloche Stories Walking Tours" es una propuesta para que los turistas se diviertan y aprendan mientras caminan por el centro histórico de Bariloche y les cuentan historias del lugar. Los acompaña un guía de turismo bilingüe (español/inglés). Para quienes quieran votar, podrán hacerlo ingresando al link: http://desafiospublicos.argentina.gob.ar/ideas/ver/281 RSS feed Comments