Con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck junto con el intendente Gustavo Gennuso se llevó adelante la rúbrica de los contratos para la segunda planta depuradora, el nuevo colector costero, y para la elaboración del plan director de saneamiento y agua potable de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi. Estuvieron presentes durante la firma realizada este jueves 13 de julio, el intendente de Dina Huapi, Danilo Rojas, el administrador del Ente de Obras Hídricas y Saneamiento (ENHOSA), Luis Jahn, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Carlos Valeri, el Superintendente del Departamento Provincial de Agua, Fernando Curetti, el diputado nacional, Sergio Wisky, los legisladores Silvia Paz y Alfredo Martín, el presidente de la Coopertativa Eléctrica de Bariloche, Rodolfo Rodrigo, el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, el presidente de la Fundación Pensar Bariloche, Sergio Capozzi, el secretario de Obras y Servicios Públicos municipal, Alfredo Milano, el Secretario de Desarrollo Urbano, Marcelo Ruival, y el Secretario de Turismo y Producción, Marcos Barberis, entre otras autoridades. El intendente Gennuso calificó la firma de los contratos como un hecho trascendente para San Carlos de Bariloche, y el día en que las promesas y las palabras se convirtieron en una realidad. Agregó que esto fue posible gracias al trabajo mancomunado del municipio, la provincia y la nación, que "pensamos esto para que toda una comunidad viva mejor". Concluyó diciendo que "los barilochenses tenemos un trabajo que cumplir: vivir en el mejor lugar del mundo y cuidarlo para que todo el mundo venga a visitarlo. Para que este trabajo se pueda hacer, es clave que tengamos que tener nuestros principales atractivos turísticos saneados, y en buenas condiciones". Por su parte, Luis Jahn afirmó que "estamos cumpliendo el mandato que nos dio el presidente Macri al principio de su gestión de universalizar los servicios de cloacas y de agua potable en todo el territorio del país". Y recordó que, además de las obras firmadas hoy, ya hay "otros dos proyectos más en distintos procesos de licitación que vamos a adjudicar a corto plazo: la planta de tratamiento para camiones atmosféricos y el equipamiento para la CEB para que mejore el servicio". Finalmente, el gobernador Weretilneck definió a este día como "histórico para San Carlos de Bariloche, y si bien es una obra de impacto local para la ciudad, es una obra que beneficia a todos los rionegrinos". Además, remarcó la voluntad de "acompañar desde la Provincia el crecimiento de la infraestructura de la ciudad". "Estamos en presencia, en este año y en los dos siguientes, del plan de inversiones en agua y saneamiento más importante y trascendente en la historia de la provincia. No son folletos, no son palabras, no son promesas: son realidades, hechos y concreciones con esta firma de los contratos que marcan el inicio de la obra". Los convenios que se firmaron responden a la construcción de la segunda planta depuradora de la ciudad que realizará la empresa Codam S.A con un presupuesto de 297.999.000 pesos; el nuevo colector costero que estará a cargo de la empresa CPC y cuenta con una inversión de 189.288.508 pesos. Además, de la elaboración del plan director de saneamiento y agua potable de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi.