La Municipalidad de San Carlos de Bariloche abrió el concurso externo de oposición y antecedentes para cubrir ese cargo, que depende de la Dirección General de Información y Tecnología. El plazo para presentarse es el viernes 21 de julio. Tras ser declarado desierto el concurso anterior, el Municipio abrió una nueva convocatoria a concurso externo de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de Director de Sistemas, un puesto de categoría 23 que depende de la Dirección General de Información y Tecnología, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. El concurso fue convocado a través de las resoluciones Nº 2743 y 3692, que pueden encontrarse en la sección de “Concursos y Licitaciones” del sitio web oficial (www.bariloche.gov.ar), ingresando a través del menú “Institución” y luego haciendo click en “Información Pública”. El enlace directo es: http://www.bariloche.gov.ar/noticia2014.php?noticia=7183 La metodología será la siguiente: - Presentación de CV. Si no cumple con los requisitos excluyentes, no pasa a la siguiente etapa. - Presentación de proyecto (propuesta de trabajo). Si no cumple con los parámetros mínimos no pasa a la entrevista, debiendo cumplimentar los puntos necesarios para alcanzar el 70%. - Otra instancia a formular que considere pertinente la Junta y que deberá ser notificada en forma previa al/los postulante/s. - Entrevista. Los/as postulantes deberán presentar la documentación que se detalla a continuación, en sobre cerrado, en Mesa de Entradas Nº 1 (Centro Cívico) hasta el viernes 21 de julio de 2017 inclusive, de lunes a viernes de 8 a 15 hs. El sobre debe estar dirigido a: "Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche - Referencia «Concurso Externo - Cargo Director de Sistemas»". La documentación que se deberá presentar es la siguiente: 1) Curriculum Vitae, con las certificaciones correspondientes. 2) Presentación de libre de deuda unificado municipal. 3) Declaración de no tener juicios pendientes con el Municipio. 4) Antecedentes penales o constancia de inicio de trámite. Cabe aclarar que, en este caso, el postulante deberá entregar el certificado antes del llamamiento a la entrevista correspondiente. 5) Nota de los postulantes por medio de la cual constituyen domicilio electrónico donde se tendrán por válidas las notificaciones realizadas con motivo del presente concurso. Una vez recepcionados los CV, se analizará si lo presentado responde a los requisitos objetivos excluyentes y preferentes, solicitados en el perfil del puesto. En caso de corresponder, se solicitará la presentación de una propuesta de gestión, que deberá ser presentada en Mesa de Entradas Nº 1 (Centro Cívico) en sobre cerrado, cuyo plazo será determinado por la Junta Examinadora y notificado a los postulantes. 6) Proyecto de gestión para la Dirección, que incluya: a) Modelo operativo y funcional para el área (fundamentar) b) Resultados e indicadores de la Dirección de Sistemas, considerando elementos técnicos, prioridades y normativa municipal y/o provincial, nacional en los casos que corresponda. c) Objetivos a corto y mediano plazo para el logro de los resultados propuestos, teniendo en cuenta el siguiente contexto de trabajo: - Caída de sistemas. - Obsolescencia y recambio tecnológico. - Incorporación de nuevas tecnologías. - Perfiles inadecuados. - Usuarios críticos con problemas de servicios y/o difíciles. - Usuarios con formación insuficiente y sin disposición. - Estructuración de los servicios que brinda el área. - Proyectos críticos o complejos y su administración. - Planificación de tareas. - Trabajo en equipo. - Interacción con usuarios claves. - Entendimiento de problemas para una solución adecuada. - Falta de insumos para el normal funcionamiento de la Dirección y sistemas informáticos de apoyo a la gestión deficientes. - Equipo interno con dispar nivel de formación y compromiso hacia la tarea. - Malestar en torno a conflictos internos. - Diferencias de criterios con otros jefes de departamento, pares y/o superiores, representantes gremiales. Los requisitos para cubrir el cargo son: - Título de grado en Sistemas, o incumbencia similar, de no menos de cuatro años, con al menos cinco años de experiencia en puestos de dirección o gerenciamiento en áreas de tecnología de la información (TI), preferentemente con conocimientos en Administración Pública. - Liderazgo de proyectos complejos, con al menos 3 (tres) años de experiencia (recambios tecnológicos, sistemas de gestión integrada ERP - Enterprise Resource Planning- convergencia tecnológica, estandarización de plataformas y modelos operacionales). - Amplio conocimiento tecnológico y creatividad en la resolución de problemas usando nuevas tecnologías, con foco en la estandarización de procesos. - Preferentemente, con conocimientos de mejora de procesos y administración de proyectos bajo normas PMI - Project Management Institute- y conocimiento de ITIL - Information Technology Infrastructure Library- - Inglés técnico. Los postulantes que ameriten para el cargo deberán aprobar el examen biopsicosocial, según el perfil del cargo a concursar, previo a su designación. Los conocimientos requeridos para la oposición son: a) Carta Orgánica Municipal b) Ordenanzas municipales Nº 20-I-78 y 21-I-78 c) Estatuto del Trabajador Municipal La Junta Examinadora estará integrada por dos representantes del Ejecutivo Municipal y dos representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM). Dicha Junta tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles administrativos para expedirse. Podrá declarar desierto el concurso cuando establezca insuficiencias de mérito de los candidatos presentados.