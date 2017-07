El concejal José María Clemant (JSRN) le envió hoy un pedido de informes al intendente Luis Ojeda, y por su intermedio al secretario de Servicios Públicos, Leandro Michelli, para que le brinde precisiones acerca de la utilización de una máquina vial del municipio en una vivienda particular. El rodado fue fotografiado por vecinos y las imágenes se difundieron profusamente en las redes sociales en los últimos días. El requerimiento se compone de cuatro puntos: 1- Motivos por los que una máquina del parque automotor municipal realiza trabajos en una casa particular. 2- Si dicho trabajo fue autorizado por el Secretario de Servicios Públicos. 3- En su caso, el empleado municipal responsable de manejar la pala cargadora, quien le paga las horas máquinas. 4- El particular beneficiado con este trabajo se responsabiliza si la pala cargadora se rompe, de su arreglo? Y del seguro del empleado?. Además solicita “cualquier otra información relacionada con el tema para una mejor comprensión del tema en cuestión”. El edil aclara en su planteo la respuesta se debe concretar en un plazo de 24 horas, de acuerdo a las facultades conferidas por el Artículo 68 del Reglamento Interno del cuerpo legislativo. RSS feed Comments