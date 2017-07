Se aprobó un proyecto que Jerarquiza el rol del Terapista Ocupacional considerándolo profesional de

En la sesión de hoy se aprobó el Proyecto de Adhesión a la Ley Nacional de Ejercicio Profesional de Terapia Ocupacional por parte de la Provincia de Río Negro, impulsado por el legislador Jorge Vallazza. Hasta este momento, los Terapistas Ocupacionales eran considerados por la Ley N° 3.338, sancionada el 1999 como una actividad de apoyo y no como una Profesión de Salud como realmente es considerada a nivel mundial y ahora serán reconocidos como profesionales plenos en sus alcances e incumbencias. "Para este proyecto pedimos el acompañamiento de todos los bloques. Este proyecto busca adherir a la ley nacional que jerarquiza el trabajo de los Terapistas Ocupacionales y los licenciados en Terapia Opcupacional," indicó el legislador Jorge Vallazza en el recinto. Y relató el trabajo realizado por el colectivo de profesionales de la Terapia Ocupacional, "este es un proceso que inició un grupo de profesionales de la disciplina, logro en Río Negro, relevar a 80 terapistas y de juntarlos y lograr concretar este proyecto." "Su objetivo era ser reconocidos y tener un marco legal. Esta legislatura ha sido pionera en muchas de estas incorporaciones al ámbito de la salud de varias profesiones, como fue el caso de los fonoaudiólogos, kinesiologos, psicomotricistas," explicó. Vallazza indicó que "los Terapistas Ocupacionales son profesionales que realizan intervenciones saludables a personas que por distintas causas no pueden desempeñar actividades, cuidado de si mismo, inserción educativa y laboral y uso de tiempo libre." "En nuestro país a partir de la epidemia de polio de 1956 que requirió traer especialistas de todo el mundo para desarrollar esta profesión y comienza en 1959,"señaló el legislador. "En la ley se especifica su ámbito de acción que es el sanitario, educativo, laboral, judicial y sociocumunitario, en lugares publicos y privados. También las incumbencias y las incompatibilidades. Deberes y obligaciones. Y además modifica la Ley N° 3.338, sancionada el 1999 como una actividad de apoyo y no como una Profesión de Salud, lo que jerarquiza su rol dentro del sistema de salud." RSS feed Comments