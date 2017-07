Claudio Fidani, el concesionario del histórico refugio Jakob, que se destruyó por completo a causa de un incendio, encabezó el emotivo abrazo simbólico que se realizó en la sede del club, este domingo por la noche, a la luz de las velas y linternas. Gran cantidad de gente se hizo presente para expresar su apoyo. "Tenemos una obligación tremenda de volver a hacerlo y cuanto antes sea mejor", expresó el presidente del Club Andino Bariloche, Martín Enevoldsen, y destacó el espíritu de Claudio Fidani. Desde el club invitaron a todos los presentes "a reunirnos en la montaña". "Estamos muy dolidos por todo lo que significa para nosotros y para todos aquellos que han pasado y se han tomado una taza de té y han sido bienvenidos", expresó uno de los hijos de Fidani, al tiempo que expresó que lo ocurrido "no sólo repercute en nosotros, sino que es un hecho y un problema social que tenemos, es verdad que vamos a hacer uno de vuelta y todo sigue para adelante, pero está bueno que cada uno lo analice y que lo volvamos a reconstruir entre todos". A su tiempo, Claudio, agradeció a todos los presentes, "caras conocidas que pasaron por esa construcción, siempre lo he dicho, Jakob es un estado de ánimo, no es un lugar en especial, es un lugar donde todos fuimos a encontrar un refugio". No obstante, destacó que "el mejor refugio no es lo que uno da, sino lo que uno recibe, y todo lo que hemos recibido estando ahí de parte de toda la gente que ha pasado es increíble". No dudó al afirmar, como desde el primer día, que "nosotros vamos a volver a construir un refugio, pero el refugio que realmente queremos construir no es un refugio de cuatro paredes y un techo, sino que el refugio que quisiéramos construir es aquel que hable de la convivencia entre todos, y la necesidad de que empecemos a entender y trabajar en conjunto con todas las personas que están en alguna lucha, para que todos juntos podamos vivir en este parque nacional y podamos disfrutarlo y entendernos de una vez por todas, ese es el refugio que queremos". RSS feed Comments