En la noche del jueves conmovió la noticia dada por un turista que descendió hasta Colonia Suiza e informó que había llegado al refugio Jakob y tuvo que pasar la noche en una carpa porque lo encontró incendiado. El refugiero y miembros de la Comisión de Auxilio emprendieron el ascenso y en la mañana de hoy confirmaron la triste noticia. Las pérdidas fueron totales y el incendio habría sido intencional. En la tarde del jueves un turista bajó informando que había encontrado el refugio Jakob incendiado. Dijo que al llegar el miércoles por la noche vio humo y no pudo entrar al refugio porque había chapas y maderas quemadas en la entrada. Al día siguiente vio el refugio quemado y al llegar a Colonia Suiza dio aviso de lo ocurrido. Esa noche partió el concesionario Claudio Fidani con un grupo de la Comisión de Auxilio del Club. Pasadas las 11 del viernes confirmaron que el refugio se quemó casi en sus totalidad. No hay indicios aún sobre quién habría sido el responsable del fuego, aunque habría sido intencional. Se encontraron algunas consignas de origen étnico que serán remitidas a la justicia para determinar su procedencia y veracidad. El fuego habría tenido lugar el lunes porque no se encontraron vestigios de calor en las piedras ni huellas en los alrededores, tras las últimas nevadas."Es un día muy triste, perdimos dos refugios en menos de cinco años", expresó el presidente del Club, Martín Enevoldsen, recordando el incendio en el que se perdió por completo el refugio Neumeyer, en el Valle del Challhuaco, que fue reivindicado por la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche. A esto se suma el incendio accidental del Berghof en noviembre de 2011. La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informa que se cierra al público en general el sendero de trekking hasta nuevo aviso por razones de seguridad y peritaje del lugar.