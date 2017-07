El intendente Gustavo Gennuso mantuvo un encuentro con el funcionario nacional Eugenio Burzaco para articular acciones con referencia a temas de seguridad. La reunión se realizó en la mañana de este viernes (07/07) en el despacho de la intendencia. Estuvieron presentes además del intendente y el secretario nacional, el subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, Darío Oroquieta; la Subsecretaria de Protección Civil del municipio, Patricia Diaz; el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mugica; los concejales Diego Benitez, Daniel Gonzalez y Andrés Martinez Infante; el presidente del Club Andino, Martín Enevoldsen; y Raúl Quinteros de la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio. Luego las autoridades recibieron a la prensa en la Sala de Situación del Palacio Municipal. El funcionario nacional se encuentra de visita en Bariloche desde el día de ayer con el propósito de presentar el programa “Barrios Seguros”, que contempla el trabajo articulado entre fuerzas federales, provinciales y autoridades municipales, para reducir el delito en zonas conflictivas. Esto se viene aplicando en otros lugares del país con buenos resultados, y “nos parece que es un modelo que podemos copiar, y es fundamental el aporte de la provincia y el municipio. Hay que trabajar mucho lo local, entender las dinámicas particulares, de eso estuvimos charlando y trabajando con el intendente”, afirmó Burzaco. Por más que esta temática es de incumbencia provincial y nacional, el municipio de San Carlos de Bariloche se encuentra trabajando fuertemente en la seguridad, articulando con distintos organismos, desde el inicio de la gestión. Por otro lado, al ser consultado por el incendio del refugio San Martín en la laguna Jakob pidió “ser cautos” hasta tanto se culmine con las pericias y “se sepa exactamente lo que pasó. Yo no me apresuraría a hacer conclusiones”, aseveró. Con relación a la detención de Jones Huala dijo que se está cumpliendo con una orden judicial de pedido de extradición por parte de autoridades chilenas, y agregó que “no hay que estigmatizar a todas las comunidades detrás de un reclamo violento”. Por último, resaltó el trabajo articulado que se está llevando adelante con las distintas fuerzas de seguridad, en operativos conjuntos en controles de ruta y por el narcotráfico. “Esta no es una zona caliente del país, pero tiene una problemática particular. Generalmente, las drogas iban hacia Chile, ahora están entrando desde Chile hacia acá”, aseveró el funcionario. “Necesitamos de esta coordinación para que esa droga no llegue a nuestros jóvenes, y es importante que el estado esté presente en todo el país, también en la Patagonia, por eso estamos acá”, afirmó Burzaco. Anunció que en próximas semanas se inaugurarán, con la presencia de la ministra Patricia Bullrich, las mejoras en infraestructura y nuevo equipamiento del paso fronterizo “Cardenal Samoré”. “Es importante para la zona, por el aumento del movimiento entre ambos países, pero tenemos que encontrar un equilibrio, por eso se está incorporando tecnología y personal para incrementar los controles pero también hacer los procedimientos más rápidos”, manifestó. RSS feed Comments