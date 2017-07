Este viernes (7/7) en las instalaciones de la Escuela Municipal de Arte La Llave, la comuna celebró los 32 años de historia de la Escuela Municipal de Arte La Llave. Una institución que tanto le ha dado a la comunidad de San Carlos de Bariloche. El acto estuvo presidido por el intendente de la ciudad Gustavo Gennuso, junto al secretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo municipal Carlos Sánchez, la subsecretaria de Coordinación de Políticas Inclusivas Alejandra Schneebeli, el director de la Escuela Municipal de Arte La Llave, Javier Cattáneo y el director de la Biblioteca Pública Municipal “Raúl Alfonsín” Eduardo Ehlers. Además de alumnos y abanderados de la Escuela Especial N°6 y la Escuela 320. Y por supuesto, toda la comunidad de la Escuela Municipal de Arte La Llave, sus trabajadores, alumnos y amigos, y referentes del arte y la cultura de San Carlos de Bariloche que se acercaron a celebrar este cumpleaños tan especial. El intendente Gustavo Gennuso deseó un feliz cumpleaños a la institución y estacó “el servicio fundamental de la ciudad que es expandir la cultura y la creatividad”. “Si uno puede ejercer esa parte creativa y de desarrollo cultural, seguramente vamos a tener una comunidad mejor”, afirmó el jefe comunal. Trataremos que cada año La Llave esté mejor. Estamos trabajando en la forma de dotarla de más equipamiento y más infraestructura. Y, como le hemos dicho al personal, a partir de 2018, tratar de regularizar la situaciones que no están debidamente regularizadas; que son deudas históricas que estamos trabajando y lo queremos hacer de la mejor manera y de la manera correcta”, finalizó Gennuso. Luego de las palabras de intendente, se procedió a la entrega de un presente conmemorativo. Posteriormente, Dora, referente de la comunidad mapuche, realizó la donación de la bandera mapuche para que esté siempre presente aquí en la Escuela, teniendo en cuenta que Bariloche se reconoce como Municipio Intercultural, avanzando hacia al respeto, a la cosmovisión, filosofía y conocimiento ancestral mapuche. Como no podía ser de otra manera, se disfrutó de un ágape y una exquisita torta de cumpleaños. La Escuela Municipal de Arte La Llave nació con la vuelta de la democracia. Se creó por ordenanza en 1984, como parte de un proyecto democrático de educación. Su objetivo fundamental fue siempre brindar un espacio para la formación artística, contribuyendo a consolidar la cultura de una ciudad pujante, de encuentro de diversas identidades en un mismo lugar. Funcionó primero en Anasagasti y Onelli, y 3 años después llegaba el edificio propio, donado por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, y diseñado especialmente para cubrir las necesidades de una escuela de arte. La parte original de este edificio actual se inauguró en octubre de 1987. Desde diciembre de ese año y hasta mayo de 1988 sesionó allí la Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro, y luego comenzaron las actividades de la Escuela Municipal de Arte La Llave. Hoy, esta institución continúa dedicada a la formación artística, pública y gratuita, de niños, jóvenes y adultos desde la modalidad no formal. Su función es la de producir y ser producto de diversos significados culturales que permitan interpretar y transformar la realidad, impulsando el ejercicio del derecho a la educación artística y a la recreación. Los festejos continúan de la siguiente manera: A las 13 del viernes, se realizará la muestra de la Banda de Vientos de la Escuela. Luego se retoman las actividades a las 18.30 hs, con la muestra del Coro Juvenil. A las 19, la inauguración de la muestra “Bicicletas con Historia” de Miguel Nitzsche, y luego a las 19.30 la muestra del Cuarteto de Saxos. A las 20, tendrá lugar el vernisagge y luego, a partir de las las 20.30, se realizarán las muestras de los talleres de Danza Clásica, Danza Folclórica y Proyección Folclórica. Mañana sábado (8/7), se va seguir celebrando desde las 17.30 hs, con la obra infantil de danza-teatro “ELAL”, del Grupo Tronador. Y luego, a partir de las 18.30 de la tarde, a disfrutar de las muestras de los talleres de Guitarra, Instrumentos de Viento Andinos y Teatro Adultos. En el hall, durante todos estos días, los se podrá visitar la muestra del Taller Avanzado de Fotografía y la muestra “Bicicletas con Historia”. RSS feed Comments