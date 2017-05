El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad Bariloche informa a la comunidad que con los importes facturados a sus asociados por los consumos de energía eléctrica correspondientes al período abril 2017, se culmina con la aplicación de los nuevos precios estacionales de energía dispuestos por el ministro de Energía de la Nación para el área servida por CEB. Los importes facturados implicaron un aumento sustancial y escalonado en los costos trasladables a los asociados que la Secretaría de Energía de Nación dispuso para el resto del año, no previéndose en los meses restantes nuevos incrementos. No obstante, esta circunstancia implica para la CEB el pago mensual superior a los 19 millones de pesos con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para de garantizar el abastecimiento y suministro eléctrico en los municipios de San Carlos de Bariloche, Dina Huapi y Comisión de Fomento Mascardi. Esa misma provisión era cancelada en Diciembre de 2015 sólo con dos millones y medio de pesos, el 1000 por ciento menos. Los importes finales abonados por los asociados son administrados por CEB en su totalidad para pagar los servicios de provisión de energía eléctrica, transporte, inversión y distribución, tanto operación como mantenimiento, sin beneficio, ni excedentes. En esa línea se recuerda que CEB pertenece a un grupo reducido de distribuidoras eléctricas que ha cumplido con sus pagos a CAMMESA, la empresa administradora mayorista de Energía, por lo que no percibió ninguna condonación y no ha recibido reconocimiento alguno en su carácter de cumplidora pese a los reclamos iniciados hasta la fecha. Haciéndonos eco de los problemas económicos que esto trae a los vecinos dentro del contexto nacional actual, nos sumamos a todas las gestiones que garanticen un mejor servicio y el mejoramiento de costos posibles que dependan de la CEB. RSS feed Comments