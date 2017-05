Juez del STJ Sergio Barotto expuso sobre "La tutela ambiental en Río Negro"

En el marco del Congreso Patagónico de Derecho Ambiental que se desarrolló en Bariloche el Poder Judicial de Río Negro expuso sobre la jurisprudencia registrada en nuestra provincia en materia de Derecho Ambiental. En este sentido expuso el Juez del STJ Sergio Barotto, quien hizo un recorrido que abarcó desde la Constitución Provincial, las distintas leyes que garantizan el cumplimiento de los temas que abarca el Derecho Ambiental y finalmente brindó una síntesis de los distintos fallos dictados relacionados a la temática y que hoy forman parte de la jurisprudencia rionegrina. En el comienzo de la disertación el Juez Barotto recordó que el preámbulo de la constitución de Río Negro preve "Preservar los recursos naturales y el medio ambiente", para luego en el artículo 84 adentrarse específicamente en el tema, cuando consigna que "Todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un medio ambiente sano, libre de factores nocivos para la salud y el deber de preservarlo y defenderlo. Con respecto a las Leyes en vigencia, fueron destacadas la ley 2631 que enuncia el concepto de "desarrollo sustentable" como modo de generación de riqueza , distribución equitativa de la misma y protección del medio ambiente como vehículo del bienestar general de la sociedad. Luego se detalló la ley que en Río Negro establece principios en que se apoya la política ambienta provincial y regula el procedimiento de "Evaluación de impacto ambiental", resultando sus disposiciones, en este caso, de orden público. Aquí se refirió a la Ley 3266". Otra mención mereció la ley que determina el procedimiento para el ejercicio del Amparo de los intereses "Difusos y/o derechos colectivos. En este sentido el Juez Barotto señaló que "...Se trata de los intereses normados por la ley 2779, que determina, entre otros, la defensa del medio ambiente y el equilibrio ecológico, preservándose las depredaciones alteraciones o explotación irracional , el suelo y sus frutos, la fauna, los recursos minerales, el aire y las aguas, comprendiendo cualquier tipo de contaminación y/o polución que afecte, altere o ponga en riesgo toda forma de vida. Se analizó además en la ponencia, características del Proceso Ambiental. En este sentido se destacó que el Derecho Procesal Ambiental contiene normas y principios propios como la flexibilización al acceso de la justicia, a través de una legitimación amplia. Para finalizar se realizó un resumen de distintos fallos en los cuales se ha resuelto en favor del medioambiente. En este contexto se analizaron, entre otros, el fallo que impuso a la Municipalidad de Campo Grande, al Departamento Provincial de Aguas, al Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente -Codema- y a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, el deber concreto de establecer todos los recaudos posibles de acuerdo a la Ley nacional 25.675 -Ley General del ambiente- y demás leyes vigentes de la Provincia y de la Constitución Provincial, para evitar cualquier tipo de daño al medio ambiente y la contaminación de las cuencas hídricas, debiendo cada uno de los organismos citados informar trimestralmente al STJ y por el plazo de dos años, sobre las inspecciones realizadas y medidas adoptadas, bajo apercibimiento de astreintes. Otro de los fallos analizados fue el que consideró razonables los argumentos esgrimidos por Municipio de El Bolsón, en cuanto informaba que no podía procederse al cese inmediato del vertedero; que se encontraba en construcción una Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos, para cuyo fin debía cumplimentar todos los pasos administrativos necesarios (entre ellos; Ordenanza de aprobación del Proyecto, Ordenanza de Presupuesto 2004, etc.) y mantenerse provisoriamente el actual vertedero. No obstante ello, se ordenó a la Municipalidad de El Bolsón establecer todos los recaudos posibles de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente en materia ambiental, para evitar la contaminación y cualquier tipo de daño al medio ambiente, debiendo informar trimestralmente al Superior Tribual de Justicia y por el tiempo que dure la situación, respecto a la situación ambiental del vertedero y los avances del Municipio en punto a la resolución final del conflicto con el establecimiento del nuevo basurero. Otro de los fallos analizados por el Juez Barotto se relacionó con la salud de estudiantes de un CET, en este caso se llegó a la conclusión de la existencia de una probable relación entre exposiciones prolongadas a altos nivel de PCB en ambientes laborales y aumento de cáncer. En este caso se dispuso la clausura inmediata de los talleres del establecimiento escolar. Otra de las sentencias que se analizó fue sobre el amparo interpuesto por la Defensora General de Río Negro, que requirió la remediación de zonas contaminadas por plomo y otros metales pesados en la localidad de San Antonio Oeste. En este caso y entre otras medidas se ordenó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro -como autoridad de aplicación - que se ocupe de informar a este Tribunal sobre la efectiva ejecución del Subprograma II "Gestión Ambiental Minera" (GEAMIN) y del seguimiento del proceso. Al El Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro se ordenó continuar con el seguimiento periódico, tratamiento, rehabilitación y prevención de los efectos nocivos en la salud de los habitantes del Municipio de San Antonio -especialmente los niños, niñas y adolescentes-, teniendo en consideración el informe del Ministerio de Salud de la Nación obrante a fs. 36/64 del Expediente Nº 2002-72-14-3 agregado por cuerda, y las recomendaciones allí vertidas, en especial lo que surge de fs. 35/41 y 60/61 del mismo. Deberá presentar en autos sus resultados dentro de los diez (10) días hábiles de producidos los estudios. Cabe consignar que esta ponencia se enmarcó en el panel denominado "Evolución Jurisprudencial de la Tutela Ambiental en las Provincias Patagónicas" del Congreso Patagónico de Derecho Ambiental que tuvo como objetivo analizar la evolución y perspectivas del Derecho Ambiental en la actualidad y contó en la apertura con la disertación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti y en el cierre se contó con la disertación de la reconociuda Jurista Aída Kemelmajer de Carlucci.