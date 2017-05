Se trata de uno de los más grandes eventos nacionales que organiza la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El gobernador Weretilneck y el intendente Gennuso firmaron hoy un convenio de cooperación entre la Provincia y la Municipalidad para sumarse a la organización del encuentro, que será en noviembre. Este viernes (5/5) en una conferencia de prensa, el gobernador Alberto Weretilneck, el intendente Gustavo Gennuso y el presidente de CAME Joven Juan Pablo Diab anunciaron la elección de Bariloche como sede de la 13º edición de Emprender Nacional 2017, que en noviembre reunirá a más de 1500 emprendedores de todo el país. También participaron del lanzamiento el secretario de Ciencia y Técnica provincial Hugo Josserme, el referente provincial de CAME Joven Fernando Damián Banega, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bariloche Eduardo Caspani, el referente de la Comisión de Jóvenes de esa Cámara Santiago Palmeyro y el concejal Gerardo Ávila. A través del convenio firmado hoy por Gennuso y Weretilneck, el gobierno provincial se compromete a apoyar financiera y operativamente al desarrollo del evento, que coordinará la CAME con la colaboración logística del Municipio y la Provincia. El intendente Gennuso celebró que se haya elegido a Bariloche como sede: “Para nosotros el mundo de las pymes es fundamental, es el que va a sacar adelante nuestra economía, es donde tenemos puestas nuestras expectativas y por eso siempre vamos a estar presentes en todo aquello que pueda aportar a formarlos, ayudarlos, capacitarlos e intercambiar”. En el mismo sentido, Weretilneck reflexionó: “Siempre nos confundimos y parece que los empleos en la Argentina los generan las grandes empresas multinacionales, y es exactamente al revés, el gran empleo de calidad se genera a través de la pequeña y mediana empresa, de la pequeña y mediana industria, de los pequeños y medianos comercios”. Además, destacó el rol de la CAME como “una de las instituciones que en Argentina más protagonizan lo distinto, lo nuevo, los cambios, que colabora y participa de la toma de decisiones que hace a la relación público-privada y entre todos los actores de la economía”. Emprender Nacional es un evento anual que la CAME promueve desde 2005, y que se define como un espacio en donde se estimula a los jóvenes a tomar decisiones en relación a sus proyectos, a darse la oportunidad de ser creativos y creer en sus ideas, a animarse a la innovación y a la generación de redes de apoyo y alianzas. Participan cámaras de comercio, redes emprendedoras y distintas instituciones intermedias del sector, para impulsar el desarrollo del sector pyme local, provincial y nacional. El presidente de CAME Joven, Juan Pablo Diab, remarcó que a través de este espacio “nos acercamos colaborativamente a los órganos de decisión para que generen las políticas públicas para generar un círculo virtuoso entre lo público y lo privado”. Por su parte, Eduardo Caspani contó que la Cámara de Comercio de Bariloche se sumó activamente a la organización de esta edición del encuentro nacional, al que destacó por “la relevancia que tiene y el espíritu emprendedor que transmite no sólo a los participantes sino a toda la ciudad”. También estuvieron presentes en el acto de hoy los legisladores provinciales Arabela Carreras, Silvia Paz y Leandro Lescano, los ministros provinciales Carlos Valeri (Obras y Servicios Públicos) y Alberto Diomedi (Agricultura, Ganadería y Pesca), el presidente del CREAR Omar García, el director de la Agencia de Desarrollo Económico José María Apud y el cónsul de Chile en Bariloche Diego Velasco Von Pilgrimm, junto a concejales, empresarios y equipos técnicos de la Municipalidad. RSS feed Comments