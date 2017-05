El vicegobernador rionegrino Pedro Pesatti manifestó su preocupación y enojo luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que otorgó el beneficio de la reducción de penas conocida como “2 x 1” a genocidas condenados en causas de lesa humanidad. Pesatti consideró que “es una locura lo que hizo la Corte Suprema, porque los delitos de lesa humanidad son cometidos en torno a crímenes que no cesan. Todavía estamos buscando a bebés que fueron robados, todavía las Abuelas están buscando a sus nietos y eso significa que el crimen cometido no cesó, y entonces, el castigo debe mantenerse”. El titular del Parlamento expresó incluso sus dudas sobre el mecanismo que aplica el 2 x 1 a los delitos comunes. “Yo no estoy de acuerdo con esta medida y mucho menos cuando se beneficia a un represor, a un genocida que formó parte de un plan sistemático de desaparición de personas”, enfatizó Pesatti. El vicegobernador concluyó diciendo: “Siempre he sido sumamente respetuoso sobre la división de poderes en el sistema republicano, pero creo que no podemos callar en lo que a todas luces es un retroceso para nuestro sistema jurídico, que además en materia de Derechos Humanos, se ha constituido como ejemplo a nivel mundial”. RSS feed Comments