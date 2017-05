La Coordinación de Sanidad Animal municipal participó el pasado sábado de una jornada de vacunación y desparasitación en tres barrios de la ciudad, y detectó gran cantidad de perros que, por sus características y/o por su raza, son considerados potencialmente peligrosos. El área municipal manifestó que se trata de una situación que genera posibles riesgos y conflictos, por eventuales ataques a otros animales e incluso a personas. Por esta razón, la Coordinación de Sanidad Animal recuerda a la comunidad que existe un registro especial para inscribir a los perros de razas consideradas potencialmente peligrosas de acuerdo a la normativa vigente. Explicaron que, si bien todos los perros de cualquier raza deben ser patentados en el Municipio, existe además el Registro de Perros Potencialmente Peligrosos, fijado por ordenanza, en el que los propietarios de determinadas razas deben inscribir específicamente a sus animales. Las ordenanzas municipales y leyes provinciales vigentes al respecto establecen como razas potencialmente peligrosas a las siguientes, sin perjuicio de eventuales modificaciones del listado: rottweiller, dobermann, dogo argentino, fila brasilero, pitbull terrier, american staffordshire, staffordshire bull terrier, mastif, bull mastif, dogo de burdeos, mastín napolitano, bull terrier, presa canario y akita inu. También se consideran peligrosas a aquellas razas que por su carácter agresivo, potencia de la mandíbula o musculatura, pudieran causar la muerte o lesiones graves a personas u otros animales, o aquellas que hayan sido entrenadas tanto para la defensa como para el ataque. La principal recomendación para los dueños de este tipo de animales es buscar asesoramiento sobre su tenencia y cuidado, acercándose al Departamento de Veterinaria y Zoonosis municipal (en calle San José S/N, Barrio Ñireco) o llamando al 442-6262. Allí también pueden realizar el registro de los canes. En todos los casos los perros deberán estar albergados en lugares seguros y resistentes, que impidan su salida a la vía pública, señalizados con la inscripción “perro peligroso”. En caso de pasearlos, deben estar con bozal y correa segura. Es preciso evitar daños a los transeúntes, y tener precaución con la presencia de niños ante respuestas inesperadas. Además, el dueño debe tomar todos los recaudos del caso ante la presencia de otras mascotas o animales de fauna silvestre. Se pide a la comunidad que tome conciencia de que no se debe adquirir animales potencialmente peligrosos si no se tiene el conocimiento para manejarlo o las instalaciones para albergarlo. Finalmente, se advierte que en San Carlos de Bariloche no hay ningún criadero de razas potencialmente peligrosas habilitado, ni personas autorizadas por el Municipio para comercializar dichos animales. RSS feed Comments