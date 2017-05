Una vez finalizado el desfile cívico-militar en calle Onelli, la ciudad en pleno disfrutó de un evento gastronómico-cultural con motivo de un nuevo aniversario. Miles de vecinos se dieron hicieron cita en el Velódromo Municipal, donde se repartieron alrededor de 20 mil porciones durante tres horas y media, mientras la música y el baile acompañaron el encuentro. En el marco de los festejos por el 3 de Mayo, el Velódromo, por primera vez, fue el epicentro de las actividades programadas para esta fecha, con una propuesta conjunta entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche. Miles de vecinos degustaron del impresionante Guiso Montañés, que por cuarto año consecutivo estuvo a cargo del reconocido chef Pablo Quiven, quien manifestó que “no hay antecedente conocido en la utilización de una olla de 6,40 metros de cincunferencia y tampoco registro de que se entreguen las 20 mil porciones que se reparten acá”. Desde hace una semana vienen trabajando en la preparación de este plato que insumió 1200 kilos de cebolla, 1600 kilos de carne (vacuna y cordero), 200 kilos calabaza, 200 kilos de zanahoria, 300 kilos de morrón, 100 kilos de hongos de pinos, y 200 kilos de arroz. Quiven dirigió un equipo integrado por 10 profesionales chefs de distintos hoteles, y un grupo de alrededor de 50 alumnos del último año del secundario del CET N° 25 y del Curso de Formación Profesional de la misma institución. “Para ellos, y para todos es una experiencia inolvidable, teniendo en cuenta que hasta para los cocineros profesionales es difícil ser parte de un evento de estas características”, aseveró el chef. Osvaldo De Angelis, docente de la Escuela de Hotelería y Gastronomía aseguró que “hace años venimos con una política de puertas abiertas para que, tanto la escuela como la comunidad, se integren”. Agregó que “es sumanente importante el valor práctico de esta instancia. Trasladamos los contenidos aúlicos, como la teoría, la práctica, y lo masivo en un evento excepcional en el marco del cumpleaños de nuestra ciudad”. “Lo histórico y cultural son valores que se tienen en cuenta a la hora de una propuesta gastronómica. Cocinar es siempre para los demás, es la posibilidad de darnos, hacemos lo que sabemos hacer, y lo damos a la ciudad, a la comunidad”, afirmó el docente. Por último, con relación al Guiso dijo que “este plato nos une a todos, no distingue clases, ni condiciones. Nos une como familia, nos alimenta. Creemos que es una propuesta en donde participa el sector privado, público, la escuela y toda la comunidad, y ese es el valor que tiene el guiso, la unión, que nos atraviesa a todos”. El intendente Gustavo Gennuso también se refirió al cumpleaños 115 de San Carlos de Bariloche, y dijo que “es una fecha que nos une como vecinos y vecinas, en mancomunada unión, viviendo una fiesta como nuestra ciudad y nuestra comunidad se merecen”. Los profesionales plantearon que año a año se ha ido ganando en experiencia y en organización, lo que hizo que el reparto se comience a la hora prevista, 13,30 horas y se culmine con la entrega de la última porción pasadas las 16,30 horas, con total orden y disfrute de todos los vecinos que se acercaron. Parte del Guiso Montañés fue reservado para ser entregado a distintos comedores para que la fiesta sea compartida en los barrios también. Valeria una estudiante del Curso Profesional remarcó que “participar de esta experiencia me enseñó a trabajar en equipo, y además me llevo varios secretos a mi cocina”. El espacio central del Velódromo Municipal se vio colmada por quienes compartieron un rico guiso y además gozaron de un momento de encuentro con familias de distintos barrios de ciudad. Mientras los lugares se iban llenando la música de Orquestango abrió la jornada con la voz de Jorge Fernández, los teclados de Hernán Lugano, la percusión de Carlos Casalla, el violín de Mario Murano, y el bandoneón del maestro Rubén Hidalgo. Siguió el Dúo Argentino con “Juanjo” Miraglia en guitarra y Pablo “Chimango” Vallete en percusión con temas folklóricos de nuestra tierra. El Ballet Municipal Tolkeyen puso la nota con sus danzas a la tarde, para dar lugar al rock con Caito Sapag en guitarra, Luciano Giudice en teclados y Antú Alvear en batería. Cerró la dulce voz de Maia Bogner, esta vez acompañada en teclados por Germán Lema. Los más chiquitos vivieron una jornada inolvidable con los juegos infantiles a cargo de profesores de la Subsecretaría Municipal de Deportes. El escenario montado en el Velódromo contó con la impecable conducción de Christian “Chango” Pargade y Jimena Bringas, quienes amenizaron la tarde. Estuvieron presentes la Reina Embajadora Nacional de la Nieve, Clara Vereertbrugghen, junto a la Virreina Fiorella Messina, la Primera Princesa Federica Castellucci y la Segunda Princesa Azul Spagnolo. Las jóvenes destacaron la calidez con que se vivió esta fiesta, y "el amor que se sintió en el ambiente", afirmaron.