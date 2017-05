En el acto oficial por el 115º aniversario de nuestra ciudad, el intendente celebró que “hoy estamos forjando nuestro destino porque nos lo merecemos” y destacó el rol de los vecinos “que están trabajando por su pueblo”. El gobernador Weretilneck se sumó celebrando el vínculo recuperado entre Bariloche y la Provincia. Esta mañana, el intendente Gustavo Gennuso y el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck presidieron el acto oficial que precedió al desfile por el cumpleaños de San Carlos de Bariloche. “Lo más importante es que no hay Estado presente con vecinos ausentes, si no estamos hombro a hombro con los vecinos, y hoy Bariloche ha asumido el reto de hacer, sentimos y vivimos que estamos en movimienito”, celebró el jefe comunal. Gennuso señaló la importancia del rol que una comunidad activa tiene en esa transformación: “El gobierno acompaña a los vecinos pero también los vecinos acompañan al gobierno, nos dicen dónde nos equivocamos, nos discuten mucho cada obra pero sabiendo que hay que hacerla y hay que ir para adelante”. Y sintetizó: “Hoy Bariloche tiene presencia, los vecinos están trabajando por su pueblo”. En ese sentido, el intendente retomó las consignas de las propias juntas vecinales, plasmadas hoy en carteles a lo largo de la calle Onelli: “La ciudad se construye con trabajo, hay mucho para hacer, pero lo esencial son esos valores, la construcción de un pueblo se asienta en los valores que podamos tener, los que podamos compartir y los que podamos expresarle a nuestros hijos”. Además, Gennuso rescató la compleja historia de nuestra ciudad en el desarrollo de nuestra identidad como barilochenses: “115 años parecen mucho pero son poco en la historia de los pueblos, somos una ciudad que ha ido creciendo, que empezó con los pueblos originarios alrededor del gran lago, compartiendo esta naturaleza maravillosa, que recibió a la inmigración extranjera que también la siguió nutriendo de personas e ideas, tenemos un pasado y una historia fuerte, una historia de mucho compromiso que tuvo sus altibajos, y que nos tiene que ayudar a decir quiénes somos, cómo somos y por qué”. Y añadió que lo más importante para seguir avanzando es “empezar a vencer las diferencias, y por eso discutimos, debatimos, nos sentamos en la mesa del diálogo que tendimos para todos, y desde esa mesa hemos podido empezar a construir y hacer juntos”. “Aún cuando discutimos temas cruciales, aún cuando estemos en las antípodas de nuestro pensamiento, sabemos que hay algo que nos nuclea y nos centra, que es Bariloche; y hoy estamos forjando nuestro destino porque nos lo merecemos”, resumió. Gennuso agradeció especialmente al gobernador Alberto Weretilnech “por acompañarnos siempre” y afirmó que hoy nuestra ciudad “está en un punto clave, hemos salido del aislamiento, hemos recuperado nuestro sentir provincial, y nos sentimos más rionegrinos que nunca”. El intendente resaltó la importancia del trabajo conjunto y articulado, que ilustró con ejemplos concretos, como el trabajo transversal en la temática de Género y en obras públicas como la remodelación de Mitre, la iluminación del ingreso a la ciudad y la nueva planta depuradora en licitación junto a Provincia y Nación. “Hemos establecido una cultura de trabajo institucional y formal, porque no nos sirve pelearnos sino construir, la pelea no nos da ningún rédito, nos lo da ponerle el pecho a los problemas de Bariloche”, reflexionó. En el cierre del acto, el gobernador Weretilneck celebró los conceptos de Gennuso: “Es lo que siento y pienso, es lo que está pasando en Bariloche con la Provincia y con la Nación, y es el ánimo de este aniversario”. Y además, el gobernador sumó un emotivo homenaje a la jornada, recordando a las figuras del “Negro” Asenjo y de Carlos “Chingolo” Casalla: “Si uno no mira el pasado, no entiende el presente ni podemos consensuar el futuro. Y el pasado lo construyen personas. Por eso quiero reconocer, homenajear y recordar a estos dos ilustres barilochenses. Su alma está aquí hoy con nosotros, dieron mucho por Bariloche y Bariloche les debe mucho”. El intendente Gennuso y el gobernador Weretilneck estuvieron acompañados por la senadora nacional Silvina García Larraburu, el diputado nacional Sergio Wisky y diversas autoridades provinciales, entre ellos los ministros Fabian Galli (Desarrollo Social), Carlos Valeri (Obras y Servicios Públicos), Gastón Pérez Estevan (Seguridad y Justicia) y Alberto Diomedi (Agricultura, Ganadería y Pesca), la secretaria de Turismo provincial Silvia Luzzardi, el secretario de Ciencia y Tecnología para la Producción Hugo Josserme y el director de Veteranos de Guerra Rubén Pablós. También estuvieron presentes los intendentes de Dina Huapi (Danilo Rojas), Comallo (Raúl Hermosilla), Pilcaniyeu (Néstor Ayuelef) y El Bolsón (Bruno Pogliano), y los legisladores provinciales Alfredo Martín, Silvia Paz, Leandro Lescano, Mariana Domínguez, Facundo López y Alejandro Ramos Mejía. Nuestra ciudad también estuvo representada por el presidente del Concejo Municipal Diego Benítez; los concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Daniel González, Andrés Martínez Infante, Ana Marks, Cristina Painefil y Viviana Gelain; el presidente del Tribunal de Contralor Damián Fuentes; secretarios e integrantes del Gabinete municipal; el vicerrector de la Sede Andina de la UNRN Roberto Kosulj; el representante de INVAP Eduardo Rodríguez Lubary; el padre José “Pepe” Lynch (quien trajo además el saludo del Obispo Juan José Chaparro, quien no pudo estar presente); el Cónsul de Chile en Bariloche Diego Velasco Von Pilgrimm, el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi Damián Mujica, y diversos referentes de fuerzas armadas y de seguridad, Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, autoridades sindicales y empresariales. RSS feed Comments