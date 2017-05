El equipo de la Senadora Silvina García Larraburu visitó la localidad de Ingeniero Jacobacci, a fin de acompañar a los candidatos del Frente para la Victoria (FpV) que se presentan como Concejales y Convencionales constituyentes para reformar la Carta Orgánica Municipal. Durante la jornada del viernes, se dictaron los talleres de Formulación de Proyectos y de Participación Política y Ciudadana. En particular se abordaron ejes referidos al armado de políticas públicas y sociales, proyectos productivos para la región y diagnóstico de situación del lugar y se analizaron cuestiones técnicas y legales de la reforma de la Carta Orgánica. También estuvieron presentes compañeros de Maquinchao, Comallo y Clemente Onelli, donde tanto los candidatos a ediles de la zona, como los convencionales constituyentes de Jacobacci, enfatizaron en la necesidad de abordar el plano laboral, ya que el principal problema que atraviesa la región es la falta de trabajo. Una de las inquietudes trascendentales planteadas, giró en torno al futuro laboral de las decenas de familias que en la actualidad dependen de la construcción de la Ruta 23. “En dos años, cuando se finalice, no sabemos de qué vivirán; no existe ningún plan de obra pública que contenga a estos trabajadores”, resaltaron. Se subrayó la importancia de contar con un Estado presente, para industrializar los productos primarios, fortalecer la producción en la zona y forjar una cosmovisión pluricultural, con el respeto a los pueblos originarios resaltando el cuidado y la preservación de la tierra. “Esta dirigencia es un ejemplo de militancia, constancia y compromiso por transformar la realidad de su lugar, por ello no tengo dudas que tendrán el respaldo de la comunidad en las próximas elecciones del 14 mayo", enfatizó la Senadora. Finalmente, el equipo de la Senadora brindará asesoramiento en torno a la reforma de la Carta Magna Municipal, con el objeto de contribuir en el desarrollo de Ingeniero Jacobacci en los próximos años. RSS feed Comments