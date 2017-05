Con motivo del 115° aniversario de San Carlos de Bariloche, TELEFERICO CERRO OTTO realizará una promo especial para residentes, en agradecimiento a los barilochenses por visitarnos todo el año y por recomendarnos en forma permanente como la excursión tradicional de la ciudad!! De esta manera, el miércoles 3 de mayo, los RESIDENTES EN BARILOCHE, abonarán 50 $ por persona. Y los menores de hasta 12 años, podrán ascender SIN CARGO. Pero la promo no culmina aquí. Porque los sábados 6/20 y 27 de mayo y 3 de junio, podrán ascender a un valor de 100 $ por persona y nuevamente los menores de hasta 12 años, SIN CARGO. No incluye el sábado 13 de mayo porque Teleférico cerrará desde el 8 y hasta el 14 inclusive para realizar las habituales tareas de mantenimiento, previas a cada temporada alta. En todos los casos el único requisito será presentar al momento de adquirir los tickets en ventanilla del KM 5,000 de Av de los Pioneros, el DNI de c/u de los pasajeros, que acredite domicilio en nuestra ciudad. En esta época del año, el cerro Otto es uno de los lugares más bellos para disfrutar de los espléndidos colores del otoño en el follaje teñido de rojos, dorados y ocres de las lengas, notros y ñires que asoman por entremedio de la frondosa vegetación. Esta tarifa incluye: ascenso/descenso en teleférico (góndolas) y acceso libre a todo el complejo en el que podrán efectuar una apacible caminata por el bosque; recorrer la Galería de Arte y deslumbrarse con los calcos exactos en tamaño natural de las tres obras más importantes del artista italiano Miguel Angel Buonarroti: el David, La Piedad y El Moisés; conocer parte de la historia y geografía del Parque Nacional Nahuel Huapi o un documental del propio Teleférico en el Microcine y, por supuesto, observar las mejores postales conformadas por lagos, montañas y vegetación y una de las más bellas imágenes de la ciudad desde las terrazas y deck panorámicos. Mientras los adultos gozan de un merecido relax, los más pequeños podrán divertirse también en el Rincón Infantil, una verdadera plaza en la cumbre de la montaña y, quienes lo deseen, podrán elevar una plegaria al cielo en el Jardín de Oración. Esta promo NO INCLUYE actividades aranceladas en la cumbre ni consumición en la Confitería Giratoria, todo lo cual es optativo. Cabe mencionar además que el funcionamiento del medio de elevación está sujeto a condiciones climáticas. Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto saluda en su cumpleaños a San Carlos de Bariloche y renueva sus deseos para que todos los habitantes de esta hermosa ciudad podamos vivir en armonía con la naturaleza. RSS feed Comments