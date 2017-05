Esta semana, ante una consulta de la Senadora Nacional Magdalena Odarda (Frente Progresista CC ARI), el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña confirmó que la ampliación del Tren del Valle no es “una inversión estratégica” y que el transporte aéreo “tiene una posibilidad de desarrollo mucho más de corto plazo” en la región. “Lamentamos que el Jefe de Gabinetes siga desconociendo la importancia del tren en la región del Alto Valle, y de la función social que cumple. Apoyamos la decisión de desarrollar el transporte aéreo y esperamos que también se reactiven las rutas a General Roca, Ing. Jacobacci y San Antonio Oeste”, destacó Odarda. Sobre la dicotomía avión o tren, la legisladora rionegrina expresó “No es una cosa o la otra, son las dos, cada uno cumple una función diferente. El avión sirve para conectar la región con Buenos Aires y promover el turismo. El tren atraviesa cada localidad, ofrece un trasportes seguro, confiable y económico para los trabajadores, los estudiantes, etc. Decir que las aerolíneas ‘low cost’ son una inversión estratégica y el Tren de pasajeros no, “es falta de información o, falta de voluntad política”, explicó Odarda. La senadora de la CC-ARI recordó durante el debate de la Ley de presupuesto 2017, se trabajó desde la Comisión Especial del Tren del Valle para incorporar los recursos presupuestarios para la ampliación de este ramal ferroviario de pasajeros entre Chichinales y Senillosa. “Con un trabajo coordinado de la comisión hemos logrado la inclusión de estos recursos. Fue un pedido de todos los intendentes de la región y de 7 de los 8 legisladores nacionales de Río Negro. Ahora es necesaria la ejecución de esta partida y el avance de la obra para evitar los accidentes de la ruta 22 y ofrecer un transporte seguro, rápido y económico a la región”, disparó Odarda. Finalmente ejemplificó, “Me pregunto cómo hará un trabajador de Chichinales que quiera viajar a Cervantes. Que avión lo va a trasladar y si lo hubiera pagaría miles de pesos para llegar a su trabajo. O un estudiante de Villa Regina que necesita viajar a roca? O una persona enferma de Godoy que necesita ir al hospital de Cipolletti? RSS feed Comments