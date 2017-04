Canciones y deseos es todo lo que se necesita para disfrutar de lo sencillo. Saliendo de lo superficial, el dúo "Una nota para el mundo" nos enseña que no se necesita más que la propia voluntad y las ganas para realizar esas cosas que el corazón necesita para estar bien. Lili Molina (Violin) y Matias Namad (Voz y Guitarra) Vienen recorriendo el mundo en su camioneta llenando de alegría los lugares visitados. Con dos discos realizados y uno en camino proponen un momento de libertad absoluta. En un mundo sin fin y con una canción eterna, estos excelentes músicos y personas no sólo realizan un viaje externo sino que con abrazos y amor también abren las puertas a lo interno. El mundo es nuestro lugar y nos pertenece. Es nuestra casa, nuestro espacio y nosotros de el. El miedo a lo desconocido es una idea absurda cuando se recorre con la mente y no con el corazón. Animarse abre los caminos. Sigamos rodando arte.

