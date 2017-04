En el marco de una conferencia de prensa, la Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem) de Bariloche expresó sus fundamentos en rechazo a la Resolución 2129-i-2017 "Retiro Voluntario". Al respecto, informó que dicha resolución emitida por el Ejecutivo Municipal "no es viable" y agregó que "es poco oportuno el ofrecimiento dispuesto en la misma". También invitó a "los trabajadores municipales a no firmar ningún formulario de acogimiento a lo ofrecido hasta tanto se informe fehacientemente en qué situación quedará en el caso de adherirse al retiro voluntario". Por otro lado, los referentes gremiales describieron que "a partir del primer análisis realizado, surge a simple vista que dicha propuesta es perjudicial para el trabajador y su familia, que ésta atiende sólo a las necesidades del Ejecutivo Municipal, reducir los costos laborales, en clara concurrencia con la visión neoliberal imperante en la política dirimida por quienes conducen el Estado". "A los trabajadores les decimos que dicha resolución no habla de aportes hasta el momento de jubilarse, es decir, es sólo una renuncia encubierta a ser parte de la Institución Municipal, perdiendo todo derecho a jubilarse". Por último, invitaron a los trabajadores municipales que tengan consultas o dudas a acercarse al SUM "José Luis Lázaro" en Gallardo 1262, el jueves 4 de mayo a las 16 horas. RSS feed Comments