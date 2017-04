El Gobierno de Río Negro invita a todos los músicos de la provincia a participar de la Convocatoria del Programa “Conciertos en Lugares Emblemáticos 2017”. Conciertos en Lugares Emblemáticos es un programa de la Secretaría de Cultura de Río Negro que persigue el doble objetivo de promover las propuestas artísticas de los músicos rionegrinos y a la vez poner en valor los lugares que fueron y son fundacionales y fundamentales para el crecimiento de la provincia. Los encuentros se desarrollarán el tercer jueves de cada mes desde junio hasta diciembre de 2017 con entrada libre y gratuita para todo público. La convocatoria alcanza a músicos mayores de edad residentes de toda la provincia de Río Negro que se presenten en formatos desde solistas hasta cuartetos. Los géneros musicales a cubrir son folklore, tango, música latinoamericana, clásica, fusión, jazz, canción (canción de autor, boleros, baladas) y blues en todas sus variantes. La convocatoria prevé el pago de un caché por lo cual los interesados deberán tener facturación propia y al día en el rubro específico o en “Servicios Generales” . Asimismo no deberán tener deudas en Rentas de la provincia de Río Negro (libre deuda fiscal). Estos conciertos serán grabados y editados con la intención de ser difundidos por la televisión pública provincial como así también en canales de alcance nacional. Los solistas o grupos musicales deberán presentar su C.V. musical junto a un demo con tres temas en soporte electrónico de su elección (Cd, pendrive, link, we transfer etc). Para inscripción y bases y condiciones de participación los interesados podrán enviar un correo a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla incluyendo en el Asunto: “Inscripción” y adjuntando currículo musical y audios o videos en cualquiera de los soportes mencionados. También se pueden comunicar al número 2920 55 58 31 RSS feed Comments