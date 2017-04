Con la conferencia magistral del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Ricardo Lorenzetti dará inicio el "Congreso Patagónico de Derecho Ambiental" a realizarse los días 4 y 5 de Mayo de 2017 en el auditorio del hotel "Inacayal" de San Carlos de Bariloche, actividad que reunirá a juristas y especialistas de todo el país, entre los que se destacan también la presencia de la Dra. Aída Kemelmajer, Premio Konex de Brillante en Ciencias Sociales, y el Dr. Néstor Cafferatta, reconocido especialista en derecho ambiental. La actividad está organizada por el Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia, foro que integra el Poder Judicial de Río Negro y la Oficina de Justicia Ambiental de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El acto de apertura será encabezado por el Vicepresidente del Foro Patagónico Dr. Enrique Peretti y los Jueces del STJ de Río Negro, Dres. Sergio Barotto y Enrique Mansilla. El primer panel abordará "El giro ecológico del abuso del derecho" a cargo de Gonzalo Sozzo, Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral y "Consumo sustentable: propuestas de abordaje desde los Objetivos del Desarrollo Sostenible" conferencia que brindará Pablo Lorenzetti Académico de la Universidad de Santa Fe. A partir de las 15,30 Anibal Falbo académico de la UBA y de la Universidad de La Plata desarrollará "Cautelar ambiental en el proceso colectivo ambiental", posteriormente Carlos Camps, Secretario de la S.C.J de Bs. As. disertará "Tutela Preventiva del daño ambiental a partir del Código Unificado" En el mismo panel estará Enrique Muller, Ex Juez de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fé, quien disertará sobre "Derechos de la Naturaleza" El tercer panel estará coordinado por los Jueces Enrique Peretti y Sergio Barotto , Vicepresidente del Foro Patagónico y Juez del STJ de Río Negro. El primer día del Congreso culminará con la conferencia magistral del Dr. Néstor Cafferata, Secretario de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Abordará "La Doctrina Judicial Ambiental de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" La segunda jornada comenzará el viernes 5 de Mayo a las 10,00 horas con el panel dedicado a "Evolución Jurisprudencial de la tutela ambiental en las provincias patagónicas", será coordinado por Daniel Osvaldo Satini de Tierra del Fuego y Luisa Analía Bermúdez de Neuquén. El cierre estará a cargo de la Dra. Aída Kemelmajer, destacada jurista, ex jueza de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza quien el año pasado recibió el Premio Konex de Brillante como personalidad destacada en Humanidades de la última década en Argentina, una de las máximas distinciones que se otorgan en la actividad de las ciencias sociales. Disertará sobre "La eficacia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia ambiental." RSS feed Comments