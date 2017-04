Este viernes 28 de Abril a las 20:30 horas serán de la partida para compartir su música los Coros Municipales, Coro de Niños, Taller Coral Juvenil, Taller de Adultos y Coro Juvenil Municipal. Organizado por el “Departamento Coros”, de la Subsecretaría de Cultura municipal se invita a participar de este evento, con entrada libre y gratuita. Todos los cuarto viernes de cada mes se presenta en el Salón de La Escuela Municipal de Arte Llave -Onelli y Sobral - un coro de nuestra ciudad, en el marco del ciclo “Té, canto y Poesía”, organizado por el área de Coros del municipio. Con esto se busca tender un puente entre las distintas agrupaciones de la ciudad y la Escuela Municipal de Arte La Llave. De esta manera, lograr un espacio para integración en esta propuesta mensual. Cada coro ofrece una propuesta particular, con música de distintas regiones y países, lo que da a este ciclo variedad y color. La belleza de la poesía estará a cargo de la poetisa María Ángeles Rivas. Como ya es habitual en estos conciertos, antes de dar comienzo a la música y la poesía, se ofrecerá a los asistentes y músicos un té preparado con calidez que compartiremos en el hall de la escuela. Este año el Coro Juvenil Municipal cumple 30 años de labor interrumpida y se han proyectado diversas actividades para los festejos. La entrada es libre y gratuita. Reseña Coros Municipales 2017 El Coro de Niños Municipal fue creado en 2006 con el objetivo de abrir un espacio de iniciación al canto coral a niños de entre 8 y 13 años. Ha realizado conciertos en distintas escuelas de la ciudad, en la Biblioteca Sarmiento, en el salón de arte del Complejo Turístico Cerro Otto, visitado escuelas rurales, villa La Angostura, entre otros. El repertorio abordado incluye canciones infantiles, del folklore argentino y del repertorio popular de distintos países. Durante los años 2006 y 2007 el Coro de Niños fue dirigido por la Prof. Valeria Giraudo, con la Asistencia de Dirección de Marta Ulecia. Desde 2008 es dirigido por Marta Ulecia, sumándose Cintia Alvarado como Asistente de Dirección. En el año 2013 comienza a acompañar el trabajo, Belén Rodriguez. En el año 2009 se forma el Taller Coral de Adultos Municipal, para aprender elementos básicos de música, canto, respiración, relajación, así como promover la actividad coral como medio de desarrollo personal y grupal. Durante 2009 estuvo Co dirigido por Cintia Alvarado y Sergio Gallegos. Desde 2010 al 2012 inclusive lo dirigió Cintia Alvarado y de Ayudante de Dirección, Jemima Railaf. A partir del año 2013 tiene la Co Dirección de Sergio Gallegos y Jemima Railaf. Se incorpora Belén Rodríguez en el año 2015 y actualmente trabaja con Graciela Painefil. El Taller Coral Juvenil, se creó en el año 2008 y en él participan jóvenes desde los 14 años quienes trabajan preparación vocal, expresión corporal, elementos básicos de lectura musical, así como un repertorio distinto del Coro Juvenil, preparándolos para el ingreso posterior al Coro. En el año 2011 y 2012 lo dirigió Marta Ulecia con la Asistencia de Dirección de Cintia Alvarado. Desde el año 2013 lo dirige Cintia Alvarado y como Asistente de Dirección estuvo Mildred Colimán. Actualmente en la Asistencia de Dirección está Leonardo Cañumil y Jemima Railaf. El Coro Juvenil Municipal de Bariloche fue creado en 1987, dentro del marco de la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Bariloche, para dar respuesta a las necesidades del sector adolescente, que realiza un aprendizaje de lo musical siempre enriquecido por una conciencia del trabajo en grupo. Participa activamente de la vida cultural de Bariloche y en zonas aledañas a través de un trabajo en escuelas rurales. Ha actuado en diversos Encuentros Corales, tanto en nuestro país, como en los países limítrofes de Chile, Uruguay y Brasil. El Coro ha puesto en escena espectáculos integrales tales como Popol Vuh, Búsquedas, Ecos, Trabajada Libertad, con movimiento, escenografía y vestuario convocando a artistas plásticos y otros músicos. Asimismo trabaja en conjunto con la Orquesta de Cámara Juvenil Cofradía, dirigida por Kyoko Kurokawa y Diego Díaz. Desde el año 1997 trabaja con la Prof. Ana Pereda en Asesoramiento Pedagógico, desde el año 2003 con la Prof. Edith Mosches en Expresión Corporal, María Huaiquil desde el año 2012 y en el año 2006 se sumó Marta Ulecia como Asistente de Dirección. Actualmente es Asistente de Dirección Cintia Alvarado. Desde su formación lo dirige Laura Esteves. RSS feed Comments