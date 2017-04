El referente nacional de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, junto al Diputado Nacional Adrian Grana, encabezaron este sabado una reunión de la Región Patagónica de la Mesa Nacional del espacio Kirchnerista. De la misma participaron los integrantes de la Mesa Nacional en representación de Río Negro, Leandro García y Matías Chironi y la referente de Bariloche y de la Mesa Provincial, Laura de la Rosa. “La tensión principal está dada por el hecho de que no sólo perderá el proyecto excluyente y corrupto de Macri y las corporaciones, sino que esa derrota debe servirle al campo nacional y popular para reorganizarse, reforzando la identidad Kirchnerista para que la oposición no se siga domesticando” afirmó Sabbatella. En referencia al proyecto político liderado por Cristina Fernandez de Kirchner reflexionó que “la vigencia del Kirchnerismo y la memoria colectiva acerca de los 12 años de los gobiernos de Nestor y Cristina representan, para muchas y muchos argentinos, una esperanza de cara al futuro y al presente de retrocesos. Porque la consideramos una nueva identidad fundante somos orgullosamente Kirchneristas, no tenemos vergüenza en afirmarlo y reconocerlo”. En idéntico sentido, advirtió que “los embates contra el Kirchnerismo y Cristina no son una novedad histórica y se expanden a toda Latinoamerica contra todos los movimientos nacionales y populares de nuestra Patria Grande”. “Las corporaciones económicas, y también las políticas, acceden al gobierno del Estado para destruirlo y favorecer sus propios intereses y negocios personales. Hay incluso graves cortocircuitos hacia dentro de la coalición gobernante porque advierten que Macri sólo gobierna en beneficio propio y de sus amigos. Vinieron a saquear al Estado y a robarle a las mayorías populares” denunció. Por otra parte, los referentes provinciales anunciaron que, luego de sortear novedosos obstaculos (como la baja de cientos de afiliaciones por parte de la Justicia Electoral Provincial), Nuevo Encuentro obtendrá pronto la personería juridico-política en Río Negro. Al respecto expresaron “estamos construyendo y consolidando el partido en toda la provincia y la respuesta de la gente es realmente muy alentadora. En Río Negro, el kirchnerismo está vivo y eso nos revela la necesidad de unirnos con el resto de las fuerzas políticas que están en nuestro mismo camino para plantear una alternativa política que represente genuinamente al Kirchnerismo en nuestra provincia”. “Hemos nutrido cada uno de los espacios que buscan construir esa alternativa y también las multisectoriales que resisten el proyecto políticamente conservador y autoritario y socialmente excluyente de Macri. Aún no hay un ámbito en que confluyan ambos movimientos, pero estamos en eso, juntándonos los que pensamos parecido, evaluando opciones, pensando un proyecto transformador que haga eje en un gobierno que defienda los interes de las mayorias y no los de las corporaciones” agregaron. Finalmente, resaltaron que “las próximas elecciones serán muy importantes porque se disputa esencialmente el modelo de país de cara al futuro, pero arraigados en un pasado que sí nos importa porque es la contracara de lo que ocurre en el presente. Por eso nos parece que en Río Negro las listas del Frente para la Victoria deben expresar la diversidad del Kirchnerismo” expresaron en referencia a la posibilidad de que a María Emilia Soria la acompañe otro representante del Partido Justicialista. RSS feed Comments