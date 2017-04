La Senadora Silvina García Larraburu se refirió al informe de gestión del Ejecutivo Nacional, brindado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña. Con más de 120 preguntas realizadas, la rionegrina lamentó que las respuestas recibidas hayan sido exiguas y faltas de contenido. “Vivimos una profunda crisis económica, donde se necesita de todo, en especial la reactivación del empleo. En mi provincia más del 70% de los comercios son afectados de manera alarmante y a esto debemos sumarle la problemática con Chile, que por el tipo de cambio favorable y la falta de política de frontera, concentra la venta de productos”, señaló. Remarcó: “Hay pocas concreciones, hemos recibido constantes visitas de funcionarios nacionales y sin embargo no hay una reactivación de la obra pública. Me refiero al gasoducto cordillerano, la Ruta 23 y obras municipales de asfalto y cloacas, entre otras”. La parlamentaria cuestionó el congelamiento de las industrias fundamentales para el desarrollo de la Provincia, como el turismo o la ciencia y tecnología. También advirtió sobre la paralización de políticas públicas de inclusión, como Turismo Social u otras propuestas que fueron desarticuladas. “Hasta noviembre de 2015 enviábamos anualmente más de 5000 niños de escuelas públicas que, gracias a este programa, tenían quizás la única oportunidad de conocer el mar y la cordillera. Lamentablemente estos últimos meses el Ministerio no lo ha reactivado y es muy grande la desilusión de jóvenes, padres y maestros”, finalizó. RSS feed Comments