La comisión presidida por Cristina Painefil (JSB) se reunió este martes y comenzó a debatir dos proyectos: la disposición para que sanitarios femeninos y masculinos cuenten con cambiadores para bebés y la prohibición de productos inflamables utilizados en las "fiestas de colores". También trataron criterios para asignación de licencias de taxis. El primer proyecto en discusión fue presentado por Viviana Gelaín (JSB), quien propuso la obligatoriedad de instalar cambiadores para bebés en los sanitarios públicos de ambos sexos o en su defecto, destinar un área especial para tal fin, en lugares tales como centros comerciales, estaciones de servicio, locales de recreación infantil, supermercados, restaurantes, entre otros. El objetivo es reivindicar el rol del padre, proteger al niño o niña como sujeto de derechos para que pueda disponer de un cambiador para su uso, independientemente de a cargo de quien se encuentre. Asimismo pretende conservar la salud del bebé, sus padres y la población en general, ya que la falta de estos espacios genera la utilización de lugares no dispuestos a tal fin y luego transitados por diversidad de personas. La autora presentará un texto reformulado. También debatieron sobre el proyecto de Gerardo Ávila (JSB) para restringir la comercialización y uso en la ciudad de "Polvos Holi, de colores o Holi Powder", material que ha causado accidentes fatales en otros países y cuya peligrosidad fue corroborada por el INTI. Si bien las diferentes marcas resaltan su aparente inocuidad, bajo determinadas condiciones de uso pueden resultar perjudiciales, porque son pasibles de generar atmósferas combustibles al dispersarse la sustancia y entrar en contacto con fuentes de calor. Por lo que recomienda no utilizarlo en espacios cerrados, advertir a los participantes, no usar los polvos con llamas abiertas, cigarrillos o pirotecnia, no emplear lámparas halógenas que generan altas temperaturas, entre otras medidas preventivas. Además de la prohibición, la normativa propuesta impone multas y faculta a Protección Civil a solicitar la clausura e impedir la continuidad de cualquier evento donde se observe el uso del producto. El autor realizará modificaciones de forma en base al dictamen de la Asesoría Letrada. Finalmente, los ediles continuaron analizando criterios y parámetros para el otorgamiento de licencias de taxi (Proyecto de Ordenanza 154/16, del Ejecutivo Municipal), con el fin de lograr una norma superadora que clarifique y dote de mayor transparencia el proceso de asignación de licencias. Evaluaron, en ese marco, la situación actual y oferta del servicio público de taxis, en comparación con la disponibilidad de habilitaciones de remises. Choferes de taxis estuvieron presentes en la sala de sesiones. Seguirá en discusión en próximas comisiones.