La Municipalidad está trabajando de manera denodada en la conformación de un renovado vertedero municipal, poniendo el foco en la visión humana y dotando al personal Municipal y a la ARB de nuevos servicios, oficinas y lugares de trabajo. Desde lo lejos, ya la vista no es la misma que hace algunos años. No predominan ya las bolsas de residuos y nylon en los alambrados, ni a la vera de la ruta. Sin dudas algo está cambiando, y para bien. Si bien los cambios no son automáticos ni inmediatos, el proceso de renovación del vertedero está tomando impulso a través del esfuerzo coordinado de diversas áreas municipales. Avanzan las obras en el vertedero municipal. En pocos días se producirá un cambio en la entrada para posibilitar mejores condiciones de acceso y para permitir la ejecución del nuevo playón de separación de residuos y el nuevo galpón de acopio. Es ya visible el buen resultado del plan de forestación implementado por personal del Ente Jardín Botánico asesorado por el INTA, con especies de genética apropiada, para este suelo y clima. A medida que se recorre el ingreso, a la izquierda queda el predio que será utilizado para desarrollo de proyectos vinculados con la gestión de residuos, entre los cuales se encuentran Electicidad Pizzuti que aporta desde su programa de responsabilidad social empresaria instalaciones para una más adecuada gestión de pilas y lámparas; TresB SRL quien junto a YPF Tecnología, desarrolla sistemas de generación eléctrica a partir de biogás. Además de otros cuatro proyectos en estado actual de análisis. La vista desde la ruta y desde la entrada muestra la enorme superficie cubierta del antiguo vertedero con las chimeneas de venteo de gases y los pozos de monitoreo de aguas subterráneas, en proceso de postclausura; es decir, controlado y en espera de su estabilización. Una de los aspectos tal vez no muy visibles pero esenciales del cambio es el control de entrada. Un nuevo sistema de control de ingreso apoyado en procedimientos de nuevo diseño permite mayor control y justicia en la permisividad y en la aplicación de tarifas. Se mejoraron los procedimientos de control de peso/volumen de lo ingresado. Entre las obras nuevas concluidas se destacan la red de agua para ser utilizada tanto para consumo de diferentes tipos como para incendios; el moderno sistema de video vigilancia propia vinculada al centro de monitoreo de la ciudad, con amplia cobertura de las 34 hectáreas del predio y las nuevas oficinas, sala de reuniones y comedor. Uno de los esfuerzos significativos está puesto en la formalización de diferentes aspectos de la relación entre la Municipalidad y la Asociación de Recicladores Bariloche, a partir de asignación clara y ordenada de espacios de trabajo, instalaciones y delimitación de tareas. Se ha puesto énfasis en dignificar las tareas y limitar los riesgos que esta actividad conlleva. El ordenamiento está dando paso una mejor definición de espacios, con lugar permanente para el desarrollo de la vegetación autóctona e implantada. El Plan Estratégico, que sin pausa se está llevando adelante con recursos propios, está entrando en una segunda fase en la cual se prevé profundizar especialmente la atención a la cuestión social, la seguridad, y se pretende aumentar la eficiencia de cada una de las operaciones. Se destaca el desempeño del personal municipal que acompañó el proceso a pesar de las adveridades. Los trabajos que se están llevando adelante son el fruto del esfuerzo de todos; tanto de los trabajadores directos e indirectos, como de quienes realizan su aporte como vecinos en la separación de residuos y la clasificación de basura. El compromiso de la ciudadanía es esencial para que tengamos la ciudad limpia y bella que todos queremos.