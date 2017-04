Bariloche fue uno de los destinos más elegidos por los turistas para esta Semana Santa. Hubo un 80% de ocupación hotelera en la ciudad, y la Fiesta incorporó muchas propuestas nuevas en esta edición. “Fue un evento donde Bariloche pudo encontrarse”, expresó el jefe comunal. Luego de cuatro días intensos en el marco de esta fiesta de la ciudad, el intendente Gustavo Gennuso destacó la participación del público que acompañó a cada una de las propuestas que se organizaron para este evento, que ya se convirtió en un clásico de la Semana Santa. “La palabra indicada es esa: sentimos una fiesta”, dijo, y remarcó: “Estamos muy orgullosos, porque fue una fiesta donde Bariloche pudo encontrarse". Se trató de una edición muy particular de la Fiesta Nacional del Chocolate: no sólo volvieron las acciones más clásicas, como la Barra Más Larga del Mundo y Chocolateros por un Día, sino que se incorporaron nuevas actividades de marcada originalidad, como la gran cantidad de propuestas para los niños, la participación de la Camerata Bariloche, la decoración de calle Mitre, la Casita de Chocolate, las catas ciegas en el Centro Cívico y la recepción de turistas en el aeropuerto con la Orquesta Cofradía. También impactaron las cifras, que reflejaron la magnitud de la Fiesta: más de 10.000 personas participaron de la Barra Más Larga del Mundo, que este año alcanzó los 200 metros, superando en 50 metros a la versión anterior; 48 escuelas se sumaron a Chocolateros por un Día, además de los cientos de chicos que pudieron decorar sus huevos de Pascua en el SCUM en los días posteriores; 12000 huevos de chocolate se regalaron durante la Fiesta, 5000 de los cuales se escondieron en dos plazas de la ciudad para que los chicos de la ciudad participen de la Caza del Huevo del domingo de Pascua. Marcos Barberis, secretario de Turismo y Producción municipal, destacó que la ocupación en la ciudad alcanzó el 80%, lo cual significa un gran impulso para el sector turístico de Bariloche, no sólo por lo productivo del fin de semana largo sino por la promoción que esto conlleva para el destino. Además, valoró el trabajo en equipo que se dio en esta edición: “Lo que estamos haciendo con el sector privado, con el EMPROTUR, con el personal de la Municipalidad, con el área de Servicios, Tránsito, Protección Civil, Deportes, Turismo; es un trabajo muy lindo y se están viendo los resultados con la gente que lo pudo disfrutar y vivir”. También el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, fue parte de distintos momentos de esta edición, y recalcó “lo popular de esta fiesta, porque participan los barilochenses, los trabajadores de la industria del chocolate, y los turistas que encuentran con un marco muy especial y muy particular en Bariloche”. “Es una fiesta que crece año a año”, manifestó quien fue uno de los autores de la ley que en su momento instituyó a la Fiesta del Chocolate como fiesta provincial, y agregó: “Venir ahora y ver esto me llena mucho de emoción”. RSS feed Comments