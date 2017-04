“Debemos ponerle una barrera a la grieta en Río Negro”

El vicegobernador Pedro Pesatti sostuvo que Juntos Somos Río Negro trabaja para evitar que ingrese “la grieta” a nuestro territorio, por considerarla una estrategia que desde Buenos Aires intentan expandir hacia el resto de las provincias para fomentar el enfrentamiento de los argentinos. “Ya hemos manifestado que no habrá alianzas con ninguna fuerza nacional y por eso trataremos de evitar que la famosa grieta llegue a Río Negro, no vamos a dejar que atraviese el corazón de nuestros habitantes porque es negativo para el futuro del país y de la provincia”, manifestó el dirigente en diálogo con una radio del Alto Valle. “Juntos no forma parte de la grieta, no le interesa estar en la grieta, y quienes sí pertenecen, son dos caras de una moneda que nada tiene que ver con la provincia. Debemos ponerle una barrera a esa forma alocada de entender la política”, amplió el titular del Parlamento. Al ser consultado sobre afiches que dan cuenta de una alianza entre Juntos y Cambiemos, Pesatti desestimó esa intención. “Claramente es un panfleto armado por alguien que pretende vincularnos con algo que nunca va a suceder. Ya lo dijo claramente el gobernador, pero parece que algunos quieren que caigamos en la lógica de la grieta, y como saben que no vamos a caer porque estamos trabajando para unir a los rionegrinos, apelan a la deshonestidad en un material de propaganda política. Esto enturbia el juego democrático, porque sale de las normas de la ética y lo lleva a un plano donde no hay ningún principio”, explicó Pesatti. “Juntos no va a participar de ninguna griega porque nos lleva a un debate muy pobre, que si lo naturalizamos vamos a pagarlo muy caro. Somos 700.000 rionegrinos y no podemos dividirnos por cuestiones que nada tienen que ver con nuestros intereses. Estas son posturas y estrategias que se arman desde Buenos Aires, y desde las provincias tenemos que darles la espalda”, amplió. Por otra parte, al ser consultado sobre el posible acercamiento de Magdalena Odarda a Juntos Somos Río Negro, Pesatti reafirmó que la senadora “es una gran aliada para defender los intereses de la provincia” y aclaró que aunque “no tengamos una alianza electoral, igual podemos trabajar juntos” porque los caminos de solución a los problemas rionegrinos “debemos encontrarlos a través de nuestra gente”. Respecto al pedido de juicio político que presentó la senadora contra cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el vicegobernador informó que “la comisiòn de juicio político debe analizar si la presentación es pertinente”. En cuanto al Plan Castello, el vicegobernador estimó que “será la gran ley que va a debatir la Legislatura” y adelantó que de acuerdo a las conversaciones con diferentes actores de la política rionegrina “vamos a tener un acompañamiento mayoritario o unánime”. “El plan Castello le dará a Río Negro los resortes para poner en marcha los nuevos motores de su funcionamiento económico”, indicó. Al ser consultado por la figura del intendente de Roca y presidente del Partido Justicialista de Río Negro, Martín Soria, Pesatti explicó que trabajaron junto a Carlos Peralta durante cuatro años. “Hoy estamos distanciados por una cuestión que impone la realidad y la política, pero de mi lado nunca va a existir ninguna palabra para descalificar a alguien”, afirmó el vicegobernador. “Martín es un hombre inteligente y debería poner el acento en el debate de las ideas y dejar ese estilo confrontativo que le hace mal, porque a la larga se imponen las ideas”, dijo Pesatti, quien finalmente recordó que “el general Perón decía que un buen político es aquel que habla muy poco de los demás, nada de uno mismo y mucho de las cosas”. RSS feed Comments