En el marco de los festejos por una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate, este jueves (13/2) se construyó sobre la renovada calle Mitre, la Barra de Chocolate Más Larga del Mundo con la presencia de más de diez mil personas. Alegría y emoción para toda la familia. Batiendo un nuevo récord, de barra y de público, una enormidad de gente se deleitó con los más de 200mts de chocolate que fueron emplazados en una de las principales arterias de la ciudad. Con motivo de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate, maestros chocolateros elaboraron y batieron un nuevo récord con la barra de 200 metros de extensión (50 más que el año pasado) y fue confeccionada con casi 2 toneladas de chocolate. Estuvieron presentes, entre otros, el intendente Gustavo Gennuso; el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesatti; el presidente del Concejo Municipal, Diego Benítez; el secretario de Turismo y Producción del municipio, Marcos Barberis; el secretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, Carlos Sánchez; el ministro de Obras Públicas de la provincia, Carlos Valeri; el subsecretario de Deportes de la provincia, Juan Pablo Muena; el subsecretario de Deportes de la comuna, Daniel Ljungberg; los legisladores provinciales Leandro Lescano, Mariana Domínguez, Silvia Paz y Alfredo Martín; subsecretaria de Coordinación de Políticas Sociales municipal Alejandra Schneebeli; la Subsecretaria de la Función Pública, Gabriela Rosemberg; los concejales Claudia Contreras, Julia Fernández y Daniel González. Además de representantes de las diferentes cámaras y asociaciones de Bariloche. A las siete en punto, con un aplauso que se escuchó en todo Bariloche, hicieron su entrada los 120 maestros chocolateros y los alumnos de la Escuela de Hotelería para preparar la barra de chocolate. Minutos después de las 7:20 comenzó el conteo (del cual el público fue el gran protagonista), para dar comienzo a la fabricación de la barra ante atenta la mirada de la gente. La felicidad era evidente en los rostros de los más chicos disfrutando el mejor chocolate artesanal que tiene la ciudad para ofrecer; y de los mayores que no sólo se deleitaron con lo producido en la barra por los maestros chocolateros, sino también con el reflejo del gozo y la exaltación de los niños. Capítulo aparte merece la mención a la impecable conducción de evento a cargo de Matías Aubaret, Noemí Mecozzi y Natalia Calderón que pusieron ritmo y color a la noche. Además de la gran cantidad de familias barilochenses (y de turistas) que se acercaron a vivir una experiencia única. El intendente de la ciudad, Gustavo Gennuso, destacó la participación del público en la fiesta y mencionó que "la palabra es esa: la Fiesta. Realmente una fiesta. También es una fiesta que, de alguna manera, honra a todos los trabajadores de la industria del chocolate que son muchos y muchos de ellos están hoy presentes acá haciendo su producto de todos los días". Además, remarcó que "estamos muy orgullosos de esta fiesta. Lo que Bariloche necesita vivir es fiesta. Y esto es una fiesta", finalizó el jefe comunal. Por su parte el vicegobernador de la provincia, Pedro Pesatti, mencionó que esta es "una fiesta popular", "y una fiesta popular donde participan los barilochenses, los trabajadores de la industria del chocolate, y los visitantes que encuentran un marco muy especial y muy particular en Bariloche. Es una fiesta que crece año a año". Asimismo el vicegobernador recordó haber sido uno de los autores de la ley que instituyó esta fiesta como Fiesta Provincial. "Y venir ahora y ver esto me llena de mucha emoción", afirmó Pesatti. Marcos Barberis, secretario de Turismo y Producción valoró "el trabajo en equipo". "Lo que estamos haciendo con el sector privado, con el EMPROTUR, con el personal de la Municipalidad. El área de Servicios, Tránsito, Protección Civil, Deportes, Turismo; es un trabajo muy lindo y se están viendo los resultados con la gente que lo está disfrutando". Fernando, uno de los maestros chocolateros que dio todo en la jornada, dijo sentirse "muy emocionado, como todos los años". En cuanto a la Fiesta del Chocolate mencionó que "se ha formado una fiesta muy bonita. Ha venido muchísima gente a la calle". "Bariloche sin chocolate no es Bariloche. Es como si faltara el lago. Hacia el turismo y hacia la gente de nuestra ciudad estamos poniendo todo el esfuerzo para que salga de la mejor manera posible", puntualizó. Una vez finalizado el evento y el reparto del chocolate, el intendente Gennuso, acompañado por el vicegobernador Pesatti y el Secretario de Turismo Marcos Barberis, entregó los diplomas de reconocimientos a los elaboradores de la Barra de Chocolate Más Larga del Mundo, reconociendo que "ustedes fueron los protagonistas de la fiesta; los encargados de llevar felicidad a la gente", felicitó a los trabajadores el jefe comunal.