Mario Ernesto Sabbatella se expresó en relación a la noticia del 12-abril respecto de los despidos en Radio Nacional en todo el país.



"Repudio los despidos realizados en Radio Nacional, el accionar de Lombardi no hace mas que reforzar lo que ya sabemos: es tal la negación de lo que sucede en la Argentina que siguen acallando voces, como si no oír determinaría que la realidad no existe, una vez mas despiden a quienes venían denunciando una persecución política, ahora dentro de las radios".



"Se instala esto de que cualquier persona que se expresa contraria a las políticas del actual gobierno, es rotulado como "K" además por supuesto habiendo instalado que ser "k" es malo. El intento de volver acéfala e impoluta a la política es ridículo. No hay política sin ideas y sin militantes. y si no hay política, tampoco hay democracia".



"El pueblo es sabio, y el tiempo aún mas: ¿me pregunto si en breve el rótulo de "sos Pro" será malo también?, porque sin duda los comportamientos de estos funcionarios apuntan contra la libertad de expresión, contra la inclusión y la diversidad - negación infértil en un país donde esas dos cuestiones son la bandera que representan los mejores años de la Argentina y de la realidad de cada familia - Este gobierno es negador sistemático de la realidad, de la oposición que es natural, y lo que me preocupa es que comienzan a mostrar signos de negar también la democracia o al menos su natural ejercicio".



RSS feed Comments