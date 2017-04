Bariloche, 12 de abril de 2017. Del 20 al 22 de abril se realizará el curso de posgrado titulado “Instrumentos de política científica. Perspectiva nacional e internacional” en el marco de la Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación, posgrado que ofrece la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro. El curso es abierto para todos los interesados y no es necesario estar cursando la Maestría. En el seminario, que se desarrollará los días jueves 20, viernes 21 y sábado 22, a cargo de Carlos Abeledo, se abordará importancia de la gestión para aplicar políticas de ciencia y tecnología. Además, la relación cíclica entre políticas, diseño de instrumentos, gestión y evaluación. El concepto de marco lógico. Aplicación para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y programas de política científica. Análisis comparado de instrumentos de política científica utilizados en América Latina. Evaluación de la investigación científica y tecnológica. Criterios e instrumentos para la evaluación ex-ante y ex-post. Evaluación institucional de instituciones de ciencia y tecnología. Abeledo es licenciado en Física de la Universidad de Buenos Aires y Ph.D. en Química Física de Northwestern University. Actualmente es profesor de Política científica y gestión de la investigación científica en la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Buenos Aires y asesor de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Arte del Consejo Interuniversitario Nacional. Entre 1984 y 1989 fue presidente del CONICET, el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Desde 1991 hasta 1997 fue especialista en Ciencia y Tecnología y evaluador en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre 2000 y 2005 fue asesor del Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; entre 2001 y 2004 fue coordinador general del Programa de Reformas de la Educación Superior. Fue profesor e investigador en las universidades de Buenos Aires, Brandeis y Chile. Ha sido investigador visitante en National Magnet Laboratory-Massachussets Institute of Technology y en Bell Telephone Laboratories. Se ha desempeñado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Internacional Development Research Centre (Canadá), PNUD; UNESCO, Unión Europea, CONEAU, CONICYT (Uruguay), COLCIENCIAS (Colombia), CONCYTEC e Innóvate (Perú), Higher Council of Science and Technology (Jordania). Ha sido miembro del Comité Asesor de Ciencia y Tecnología de Naciones Unidas (1986-1991) y del Comité Ejecutivo del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo – CYTED (1984-1989). Los cursos se realizan en la Sede Andina de la UNRN, Mitre 630 2ºA, Bariloche. Para más información comunicarse con la Oficina de Posgrado de 9.00 a 16.00: Mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla Teléfono: (0294) 443 1801 int. 71 RSS feed Comments