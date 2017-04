El Consejo para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de San Carlos de Bariloche elegirá en su próxima asamblea a nuevos representantes de organizaciones no gubernamentales de la ciudad. El encuentro será el próximo martes 18 de abril a las 10 hs, en el Grupo Encuentro. Este espacio tiene representación interinstitucional, y está compuesto por referentes del Poder Ejecutivo (específicamente de las áreas de Políticas Sociales, Cultura y Deportes), el Concejo Municipal, las delegaciones locales de los ministerios provinciales de Salud, Desarrollo Social y Educación, y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación; y además lo integran representantes de entidades civiles y organizaciones no gubernamentales que trabajen en defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y tres jóvenes referentes de distintas organizaciones juveniles y estudiantiles. La próxima semana, durante la asamblea, se realizará la elección de nuevos representantes de ONGs, por lo cual el Consejo invita a participar del encuentro a toda organización o entidad local no gubernamental que trabaje con esta temática y que esté inscripta en el Registro Municipal de Organizaciones No Gubernamentales (según indica la Ordenanza 730-CM-97). La asamblea se realizará el próximo martes 18 de abril a las 10 hs, en la sede del Grupo Encuentro, ubicada en Pablo Mange Nº 206. El Consejo Municipal para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de Bariloche fue creado para garantizar el cumplimiento en la ciudad de la Convención de los Derechos del Niño y toda legislación vinculada, y para definir políticas municipales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Además, este espacio interinstitucional se propone difundir y promover el ejercicio de los derechos de toda niña, niño y adolescente, e impulsar acciones para el apoyo y consenso de todas las autoridades y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para que los ubique definitivamente como sujetos activos y críticos de derecho. RSS feed Comments