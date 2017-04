El secretario de Turismo y Producción municipal, Marcos Barberis, informó que, contrariamente a lo publicado en un medio de comunicación local, en la Policía Caminera no se cobra la EcoTasa. “El único trámite relacionado que se hace allí con turistas jubilados es justamente un formulario para que accedan a una tarifa diferencial cuando lleguen al hotel”, explicó. Esta mañana, un medio local publicó una noticia en la que un prestador turístico de la tercera edad reclamaba que se había retenido a un contingente en el destacamento de la Policía Caminera, en el ingreso Este de la ciudad, para cobrarles la EcoTasa. “No sólo no fue así, porque nadie allí está autorizado a cobrar la tasa en ese lugar, sino que lo único que el contingente tramitó fue el acceso a una tarifa diferencial única de 10 pesos, que es especial para jubilados y pensionados”, precisó Marcos Barberis, secretario de Turismo y Producción de la Municipalidad. “En la Caminera no se cobra la EcoTasa —detalló—. El único trámite que se realiza allí vinculado con esta tasa es, en los casos de contingentes de adultos mayores, que el coordinador pase por la garita de Turismo y declare la cantidad de pasajeros que lleva y a qué hoteles van, para poder darles el formulario correspondiente y que en su momento accedan a la tarifa diferencial”. Barberis señaló además que, como la EcoTasa se cobra en los hoteles, es necesario registrar en qué hotel se alojarán los pasajeros: “En este caso el trámite tardó más de la cuenta porque había pasajeros que iban a 6 hoteles diferentes y el coordinador del contingente no disponía de la información relativa a en qué hotel se alojaba cada uno”. Finalmente, el secretario de Turismo y Producción precisó que para la concreción de este trámite no es el personal de Turismo quien asciende al vehículo, sino que es el coordinador de la empresa prestadora el que desciende y realiza las gestiones en la oficina prevista a tal fin. “Si hubo personal policial que subió al vehículo, se trató de los controles de rutina en ruta que realiza cualquier Policía Caminera, no tiene vinculación con la EcoTasa ni con el Municipio”, sostuvo. Asimismo, para evitar malos entendidos a futuro, Barberis solicitó a las empresas operadoras de turismo de la tercera edad que se comuniquen con la Secretaría de Turismo y Producción de Bariloche para conocer con detalle cómo son los trámites relativos al ingreso a la ciudad y cualquier gestión vinculada a la estadía. Pueden hacerlo a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla o los teléfonos (0294) 442-6784 o 442-9896. RSS feed Comments