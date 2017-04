El Consejo Municipal para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes en San Carlos de Bariloche, expresa su preocupación y rechazo por la renovada intención de reducir la edad de punibilidad de los niñas, niños y adolescentes. Consideramos un error que los problemas de inseguridad sean atribuidos a los delitos cometidos por los menores creando discursos que buscan generar consensos sociales en cuanto a la aceptación de dicha baja, con el justificativo de que más cárcel a más temprana edad solucionará dichos problemas, desviando el eje de la problemática. Por ello entendemos que la baja de la edad de punibilidad: NO SIRVE El porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes es ínfimo CONFUNDE Establecer un régimen penal juvenil democrático no implica bajar la edad de punibilidad ES INCONSTITUCIONAL Viola el principio de no regresividad que establece que no se puede retroceder en materia de derechos En consecuencia, en cumplimiento del objetivo concreto de “difundir y promover el ejercicio de los derechos de toda niña, niño y adolescente; así como los diferentes recursos que le provean una calidad de vida adecuada a su condición de persona, y a las necesidades de la etapa de su desarrollo”, proponemos: 1) Poner en conocimiento de la comunidad, a través de campañas de comunicación, educación o las que el Poder Ejecutivo Municipal considere pertinentes, la presente declaración 2) Invitar al Concejo Municipal a declarar su adhesión a la presente 3) Comunicar al CoNiAR la presente y proponer su inclusión en el orden del día de su sesión más próxima 4) Invitar a los consejos locales de la provincia a pronunciarse sobre el particular RSS feed Comments