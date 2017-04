La Provincia busca más turismo internacional

La ministra de Turismo, Cultura y Deporte, Silvina Arrieta, mantuvo reuniones con autoridades del Banco do Brasil en vistas de generar incentivos para los clientes de la entidad. “Estamos haciendo el máximo esfuerzo con los privados y representantes de Bariloche para atraer más visitantes internacionales a nuestros destinos”, expresó la ministra Arrieta en referencia al trabajo conjunto con distintas instituciones. El encuentro se realizó en San Carlos de Bariloche con la participación del municipio local, el Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (EMPROTUR), la Cámara de Comercio local, la Asociación de Turismo Joven de Bariloche (ATEBA) y representantes de Catedral Alta Patagonia. La propuesta es realizar una nueva campaña de Bariloche en invierno destinada incentivar a los más de 60 millones de clientes del Banco do Brasil, entre los cuales existe un importante número de jóvenes del sector alta gama. Con ese fin, se analizó generar paquetes promocionales de alojamiento, excursiones, en centro esquí, turismo activo, agenda cultural, paseos cerveceros y chocolateros. Todo enfocado en jóvenes universitarios de Brasil. Por supuesto, es una segmentación del público buscado que no descarta otro tipo de promociones que se realizan actualmente a otros segmentos sociales. Los clientes del Banco do Brasil accederán, igual que el año anterior, a estos beneficios a través de las tarjetas de puntos Livelo y de crédito Elo (Visa, American y Mastercard). El trabajo se enmarca en el convenio firmado en 2016 entre la Provincia de Río Negro, el Banco do Brasil, el Banco Patagonia, San Carlos de Bariloche, EMPROTUR y privados. En el encuentro se puso sobre la mesa la cuestión de proponer a San Carlos de Bariloche como destino de reuniones, un nicho muy importante que generará miles de visitas a la ciudad andina una vez avanzada la propuesta y construida la infraestructura necesaria como el centro de convenciones de la ciudad, que el Gobierno se propone llevar adelante y que fue anunciado por el gobernador Alberto Weretilnek en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de Río Negro. RSS feed Comments