En el Día de la Ciencia y la Tecnología, el órgano deliberativo hizo entrega del premio al mérito, reconociendo el rol y compromiso social de los profesionales en la divulgación de la ciencia y la tecnología entre los más jóvenes. Participó el intendente, Gustavo Gennuso. Diego Benítez, presidente del Concejo Municipal, otorgó el premio al mérito científico, educativo y social a la sección de divulgación de ciencia y tecnología del Centro Atómico Bariloche (CAB), que desde hace 16 años realiza tareas de comunicación pública con la intención de acercar la temática a alumnos, docentes y público en general, y así promover vocación en los más jóvenes. Con este fin, organiza diferentes actividades libres y gratuitas, capacitaciones docentes, acompañadas por piezas especificas de divulgación y prensa; en un trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Centro Atómico Bariloche (CAB) y el instituto Balseiro (IB). "Es muy importante que los chicos experimenten la ciencia y la tecnología. Es algo que no se olvida. Intentamos hacer crecer la vocación en los más chiquitos", explicó Patricia Mateos, jefa de la sección, agradeciendo la distinción y al equipo de trabajo. "Estamos aprendiendo a convivir en Bariloche con esta idea de que la ciencia y el turismo son compatibles", contextualizó Benítez al iniciar el acto, para luego hacer extensivo el saludo a todos los científicos y tecnólogos de la ciudad; y anunciar que cada 10 de abril el Concejo reconocerá a profesionales del sector. La concejal Claudia Contreras (JSB), impulsora del reconocimiento, destacó la tarea del área para que la brecha entre los jóvenes y el mundo de la ciencia sea más corta, cumpliendo un rol de "nexo para llevar la ciencia a lo más simple" y que el Centro Atómico no sea un mundo alejado. En la misma senda, el intendente Gustavo Gennuso concedió que "una de las grande críticas que nos hacemos los de la casa (en referencia al Centro Atómico y el Instituto Balseiro) es que muchas veces nos encerramos hacia adentro, importando poco lo que pasa en la comunidad. Y hay un grupo importante de personas que no acuerda con eso, y promueve llevar la ciencia y la tecnología a todos los sectores". Luego, calificó: "El trabajo que hacen es fabuloso". Presenció el acto el Gerente del Centro Atómico Bariloche, Sebastián Buscemi, y el Director del Instituto Balseiro, Carlos Balseiro. También concejales y el Legislador Alfredo Martín.